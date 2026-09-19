Accidente de avión en Libia: detienen a los dos pilotos por estar ebrios

El pasado lunes 14 de septiembre, un avión se salió de la pista en un aterrizaje fallido y terminó chocando en el Aeropuerto Internacional de Misrata, en Libia. El episodio terminó con personal de emergencia en la pista apagando las llamas de la aeronave y asistiendo a las personas que viajaban en ella. Todavía está abierta la investigación sobre el accidente aéreo, pero se determinó que los tripulantes iban ebrios.