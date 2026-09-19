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Accidente de avión en Libia: detienen a los dos pilotos por estar ebrios

La investigación apunta al estado de los pilotos, mientras las autoridades libias avanzan con las pericias y las actuaciones judiciales.

Accidente de avión en Libia: detienen a los dos pilotos por estar ebrios
Foto: Jam Press
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dos pilotos fueron detenidos en Libia tras despistarse e incendiarse su jet privado en Misrata el 14 de septiembre, luego de confirmarse que volaban ebrios.
  • El Cessna de BKN Jet llegó sin pasajeros desde Estambul y sus tres tripulantes resultaron ilesos. Las pericias toxicológicas revelaron alto nivel de alcohol en sangre.
  • La fiscalía libia dictó prisión preventiva por violar normas de seguridad aérea, mientras la operadora niega las acusaciones en torno al vuelo que trasladaría a políticos.
Resumen generado con IA

El pasado lunes 14 de septiembre, un avión se salió de la pista en un aterrizaje fallido y terminó chocando en el Aeropuerto Internacional de Misrata, en Libia. El episodio terminó con personal de emergencia en la pista apagando las llamas de la aeronave y asistiendo a las personas que viajaban en ella. Todavía está abierta la investigación sobre el accidente aéreo, pero se determinó que los tripulantes iban ebrios.

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Un jet privado se salió de la pista al arribar a Misrata, luego de haber partido desde Estambul, Turquía. Se trataba de un modelo Cessna con matrícula TC-AFK que tuvo problemas durante las maniobras de aterrizaje. El incendio que se produjo con el impacto terminó por acabar con gran parte de la estructura del vehículo. Se salvó únicamente la parte de la cabina.

Pilotos ebrios en un accidente de avión

Quienes iban en el avión resultaron ilesos. Solo viajaban tres personas, entre las que estaba el capitán, de nacionalidad alemana. Junto a él en la cabina iba su copiloto, de nacionalidad turca. Además, los acompañaba una sobrecargo, también turca. Sus nombres no trascendieron. Aunque debieron ser asistidos de inmediato, no se reportaron heridos ni fallecidos. Imágenes difundidas posteriormente mostraron a los servicios de emergencia trabajando en extinguir las llamas.

Tras el choque, se hicieron pericias toxicológicas para constatar el estado de los pilotos. Los análisis arrojaron un resultado positivo con alta presencia de alcohol en sangre. La Oficina del Fiscal Público de Libia abrió una investigación contra los pilotos por el estado de alarmante ebriedad en el que se encontraban.

Detenidos por pilotar borrachos

Ambos pilotos prestaron declaración luego del accidente, así como también el personal técnico. Según trascendió, de momento, los principales involucrados se encuentran en prisión preventiva. Recibieron acusaciones por incumplir los lineamientos y normas de seguridad aérea que se deben acatar de forma obligatoria en la aviación.

Se hicieron análisis de los restos del avión, de los registros del control aéreo, y se leyeron los informes meteorológicos y las condiciones al momento del aterrizaje. Se determinó que su accionar no solo puso en peligro al equipo y a la nave, sino también al aeropuerto, a los demás pasajeros y trabajadores y a la seguridad pública en general.

El avión había partido del aeropuerto de Atatürk en Estambul y era operado por la compañía BKN Jet, la cual negó las versiones de presencia de alcohol y de detención. Aunque se reconoció que se hicieron exámenes toxicológicos, la empresa negó haber recibido resultados que confirmaran esa teoría.

El jet había iniciado sus vuelos este año y había partido sin pasajeros para hacer un vuelo de posicionamiento. Según recogió el medio migflug.com del Libya Herald, el jet tenía previsto transportar a tres figuras políticas libias a Turquía, entre ellas Mohamed Zoubi, hermano del subsecretario de Defensa Abdelsalam Zoubi.  

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