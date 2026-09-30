“Quería estrellar el avión”: la denuncia de Israel tras el violento ataque entre los pilotos

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró que el violento episodio ocurrido dentro de un avión que viajaba de Dubái a Tel Aviv pudo tratarse de un atentado contra los 180 pasajeros israelíes que se encontraban a bordo. Según el funcionario, uno de los pilotos habría intentado tomar el control de la aeronave con la intención de provocar su caída.