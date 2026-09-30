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“Quería estrellar el avión”: la denuncia de Israel tras el violento ataque entre los pilotos

El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, denunció que uno de los pilotos intentó estrellar el avión con 180 pasajeros israelíes a bordo. La investigación busca determinar si se trató de un atentado.

Un avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un violento altercado entre los pilotos
Un avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un violento altercado entre los pilotos La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro israelí Ben Gvir denunció hoy que un piloto intentó estrellar un vuelo de Dubái a Tel Aviv con 180 pasajeros en lo que calificó como un atentado.
  • El avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita luego de que un piloto apuñalara a su compañero, provocando una brusca caída y la alerta por secuestro.
  • Arabia Saudita e Israel investigan si el hecho fue un ataque terrorista, mientras se gestiona el regreso de los pasajeros y se evalúan protocolos aéreos.
Resumen generado con IA

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró que el violento episodio ocurrido dentro de un avión que viajaba de Dubái a Tel Aviv pudo tratarse de un atentado contra los 180 pasajeros israelíes que se encontraban a bordo. Según el funcionario, uno de los pilotos habría intentado tomar el control de la aeronave con la intención de provocar su caída.

Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el copiloto habría apuñalado al piloto durante el vuelo

Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el copiloto habría apuñalado al piloto durante el vuelo

El avión de Flydubai terminó aterrizando de emergencia en el aeropuerto internacional de Tabuk, en Arabia Saudita, luego de que se desatara una pelea en la cabina. Los pasajeros resultaron ilesos y los dos pilotos fueron trasladados a un centro médico.

Qué dijo el ministro de Seguridad de Israel

Ben Gvir sostuvo, a través de un comunicado, que lo ocurrido no habría sido simplemente un enfrentamiento entre los integrantes de la tripulación, sino una acción deliberada.

“Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, afirmó el funcionario, en una de las declaraciones más contundentes realizadas por las autoridades israelíes después del episodio.

La acusación abrió un nuevo interrogante sobre las circunstancias que provocaron la emergencia y puso el foco en las intenciones del piloto que habría atacado a su compañero.

Sin embargo, la hipótesis de un atentado todavía debe ser determinada por la investigación. Las autoridades mantienen abierto el expediente y analizan las pruebas para establecer qué ocurrió dentro de la cabina y cuáles fueron los motivos del enfrentamiento.

Cómo fue el ataque dentro de la cabina

De acuerdo con información citada por medios israelíes, uno de los pilotos habría apuñalado a su compañero mientras el avión se encontraba en vuelo e intentado quedarse con el control de la aeronave.

La situación generó momentos de pánico entre los pasajeros. Tripulantes y viajeros intervinieron para reducir al presunto agresor, mientras el avión atravesaba una situación de emergencia. Los dos pilotos sufrieron heridas y posteriormente recibieron asistencia médica en Arabia Saudita.

Las señales de emergencia que activaron las alarmas

En medio del episodio, la aeronave emitió el código 7700, utilizado para indicar una emergencia general. Posteriormente apareció el código 7500, correspondiente a una interferencia ilícita o posible secuestro.

Según los datos de seguimiento de Flightradar24 citados en los reportes sobre el caso, el avión también registró una caída de unos 14.000 pies en menos de 30 segundos. La situación llevó a Israel a activar sus protocolos de defensa y desplegar aviones de combate para escoltar la aeronave.

Qué se investiga ahora

Mientras el ministro israelí calificó el episodio como un posible intento de atentado, los organismos encargados de investigar el caso todavía deben determinar qué sucedió exactamente y cuáles fueron las motivaciones del piloto involucrado.

Las autoridades de Arabia Saudita ya brindaron atención médica a los dos integrantes de la cabina y mantienen abierta la investigación administrativa y penal.

En paralelo, Israel inició gestiones para garantizar el regreso de los 180 pasajeros a su territorio. El caso quedó bajo investigación mientras continúa el análisis de lo ocurrido durante el vuelo.

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