El misterioso vuelo del Cessna 210: cayeron dos pilotos bolivianos por un presunto contrabando aéreo en Salta

De forma simultánea, los peritos de Criminalística de Gendarmería requisaron la aeronave —valuada en unos 150.000 dólares— y el cuarto del hotel, donde se halló el envoltorio de una tarjeta SIM. Si bien las inspecciones exhaustivas en la baulera y el habitáculo de la avioneta no arrojaron rastros de estupefacientes, los investigadores detectaron en los celulares videos de vuelos recientes y conversaciones de interés donde se les ofrecían otras aeronaves. Además, se constató que ambos civiles habían ingresado a la Argentina por un paso fronterizo no autorizado.