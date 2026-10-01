SociedadGastronomía

Obligados a adaptar sus menús: el "Súper Niño” se mete en la cocina de los grandes chefs

Entre otros, el danés Munk, el colombiano Clavijo y el brasileño Atala anticipan un impacto en la disponibilidad, calidad y precio de ingredientes.

GOLPE HABITUAL. Los cocineros llevan años adaptando sus menús a distintos fenómenos climáticos extremos. afp
GOLPE HABITUAL. Los cocineros llevan años adaptando sus menús a distintos fenómenos climáticos extremos. afp
Hace 15 Hs

Resumen para apurados

  • Grandes chefs de todo el mundo adaptan hoy sus cartas debido a la escasez de ingredientes causada por el fenómeno climático El Niño.
  • Inundaciones, sequías y fallas logísticas alteran la provisión habitual de materias primas, impulsando el uso de ingredientes alternativos o locales.
  • La crisis climática redefine la alta cocina hacia la resiliencia y anticipa transformaciones permanentes en la disponibilidad mundial de alimentos.
Resumen generado con IA

Las hormigas desaparecen de los platos en Brasil, Dinamarca usa chocolate sin cacao y en Japón se sirve pescado de aguas cálidas. Los fenómenos climáticos extremos, como “El Niño” este año, obligan a los chefs a adaptar sus menús.

Los científicos prevén que un “El Niño” excepcionalmente fuerte altere los patrones meteorológicos del planeta. Aumentará el riesgo de sequías, inundaciones, olas de calor. Perturbará agricultura, pesca, suministro de agua.

Grandes chefs como el danés Rasmus Munk, el colombiano Álvaro Clavijo o el brasileño Alex Atala ya anticipan un impacto en la disponibilidad, calidad y precio de ingredientes.

Por causa de “El Niño”, se vacían las redes de los pescadores en el Pacífico

Por causa de “El Niño”, se vacían las redes de los pescadores en el Pacífico

Pero para estos aclamados cocineros, reunidos en el festival gastronómico Apapaxoa de la Riviera Maya mexicana, no es algo nuevo: llevan años adaptando sus menús a fenómenos climáticos extremos.

“En los últimos tres años, hago un menú anual que voy adaptando muchas veces casi semanalmente por indisponibilidad de producto”, cuenta Atala. “Las hormigas, por ejemplo, este año solo hay para los clientes que pidan probarlas”.

Su restaurante insignia, DOM, en San Pablo, reinterpreta las tradiciones indígenas con ingredientes silvestres de remotas comunidades amazónicas.

“Brasil es un país gigante. Un 90% del transporte se hace por camión. Cuando tenemos lluvias las carreteras se inundan, en las sequías hay incendios. Todo eso retrasa un producto que debería estar fresco y cuando llega ya no está bien”, explica, mostrando que el impacto no está solo en la producción sino también en la logística.

“Sin huracanes”

Como la Amazonía, el Mediterráneo lleva varios años sometido a esta presión, señala el español Quique Dacosta.

Su restaurante está en Dénia, en la zona devastada en octubre de 2024 por las lluvias torrenciales de una dana. Mató a cerca de 250 personas, arrasó ciudades y destruyó viñedos, naranjos y el arroz de la Albufera usado para la paella.

Un fenómeno extremo “agrede directamente a las materias primas que son el soporte natural con el que construimos nuestra cocina”, dice Dacosta.

Millones de menores están en riesgo por el fenómeno de “El Niño”

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Pero también afecta a la afluencia, alerta el chef, preocupado porque vuelve a ser temporada de danas en su tierra y los clientes cancelan las reservas: “Va a llover mucho y la gente ya no viene, imagínate la vulnerabilidad de nuestros negocios”.

En otros casos, la amenaza proviene de una ausencia.

OPCIÓN. En Dinamarca ya utilizan chocolate sin cacao, según el chef Munk. OPCIÓN. En Dinamarca ya utilizan chocolate sin cacao, según el chef Munk.

“Este es el primer año sin huracanes” en el Caribe mexicano, dice el chef Roberto Solís. Mientras el poderoso huracán Polo avanza por el Pacífico de México, al otro lado del país, en su Yucatán natal, ni sombra de los habituales ciclones.

“Los huracanes cargan humedad, mueven corrientes marinas, mueven plancton, microorganismos en el mar”, explica, atento al efecto que tendrá para el pescado en Huniik, el restaurante de Mérida donde reimagina tradiciones mayas.

“Es esencial para nosotros comunicar sobre (...) la resiliencia de lo que vamos a comer en el futuro”, señala por su parte Munk, uno de los chefs más innovadores de la escena actual.

“En Alchemist, en Copenhague, encontramos una alternativa al chocolate porque el mercado del chocolate está bajo mucha presión. Estamos haciendo no-chocolate con el grano gastado de la cerveza”, detalla.

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Este residuo fibroso de la cebada malteada o el trigo que queda tras la maceración cervecera se convierte en “una alternativa más local que podemos usar en nuestros platos”, explica.

Racionamiento de agua

Las temperaturas inusualmente altas representan una oportunidad para nuevos cultivos en países fríos como Dinamarca.

También en Japón, “El Niño” trae mayor variedad a los platos porque modifica las rutas migratorias atrayendo peces de aguas más cálidas.

“En Japón no es un problema, siempre hay producto”, asegura Yusuke Takada, que en La Cime de Osaka combina ingredientes japoneses con técnicas de cocina francesa.

Pero en general hay preocupación. La chef Dominique Crenn, francesa afincada en San Francisco, lamenta que “El Niño”, en el Pacífico “lo está cambiando todo”. Con el relato tras el menú de Atelier Crenn “intento hacer entender (a los comensales) lo que está ocurriendo” con el clima, asegura.

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“A Colombia ‘El Niño’ le pega muy duro y nos preocupa mucho por nuestros proveedores”, reconoce Clavijo.

En El Chato de Bogotá siente la escasez de ingredientes como pulpa de cacao, tubérculos andinos y un maíz especial, con 45 días de crecimiento, que no alcanza a desarrollar el grano y cuyo hueso se puede comer.

Ante la escasez, ellos también son “muy versátiles en el cambio del menú”. Le preocupa más el suministro de agua por la falta de lluvias: “Hace dos años ya se empezaron a sentir racionamientos y eso en un restaurante es supercomplicado”.

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