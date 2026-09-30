La UBA distinguirá a Messi como Doctor Honoris Causa y el reconocimiento será antes de su despedida

Resumen para apurados
- La UBA otorgará el Doctorado Honoris Causa a Lionel Messi el 6 de octubre en Buenos Aires, en reconocimiento a su trayectoria y a su representación ética y cultural del país.
- Aprobada por unanimidad por el Consejo Superior, la distinción se entregará antes de su partido de despedida de la Selección argentina frente a Benín en el estadio Monumental.
- El galardón trasciende lo deportivo y consagra a Messi como referente ético del país, en una jornada histórica que marcará su despedida definitiva de la Selección argentina.
Lionel Messi recibirá un nuevo reconocimiento por su trayectoria deportiva. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgarle el título de Doctor Honoris Causa, la máxima distinción honorífica de la institución, por su carrera y por la representación que hizo de la Argentina durante las últimas décadas. La ceremonia se realizará el martes 6 de octubre, en la previa de su partido de despedida de la selección argentina en el estadio Monumental.
La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA y contempla especialmente el impacto de Messi más allá de los resultados deportivos. En los fundamentos de la resolución, la universidad destacó valores como la “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético” y remarcó su compromiso con la representación nacional a lo largo de su carrera.
El reconocimiento también pone el foco en los principales logros que Messi consiguió con la selección argentina. Como capitán, lideró al equipo que ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, formó parte del plantel que alcanzó el subcampeonato en el Mundial 2026.
Los fundamentos de la UBA
Ricardo Gelpi, rector de la UBA, explicó los motivos de la distinción y puso el acento en la figura de Messi tanto dentro como fuera de la cancha. “Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números y las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, expresó.
Gelpi también destacó la trascendencia que alcanzó el futbolista a partir de su recorrido. “Con esta distinción queremos destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia”, señaló. La ceremonia será una de las actividades previstas para el mismo día en que Messi tendrá su homenaje con la selección argentina.
Un reconocimiento que llega antes de la despedida
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, también destacó el vínculo del futbolista con la camiseta argentina. “Lio Messi supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial”, aseguró. Y agregó que el Doctorado Honoris Causa “es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística” y representa un homenaje y un agradecimiento desde la universidad.
La distinción llegará pocas horas antes de la despedida de Messi de la selección argentina, prevista para el martes 6 de octubre frente a Benín en el Monumental. De esta manera, el capitán atravesará una jornada cargada de reconocimientos, con el homenaje de la UBA como uno de los momentos destacados antes de su último partido con la camiseta albiceleste.