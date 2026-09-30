La UBA distinguirá a Messi como Doctor Honoris Causa y el reconocimiento será antes de su despedida

Los fundamentos de la UBA

Ricardo Gelpi, rector de la UBA, explicó los motivos de la distinción y puso el acento en la figura de Messi tanto dentro como fuera de la cancha. “Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números y las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, expresó.