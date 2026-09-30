Régimen Penal Juvenil: Tucumán es la primera provincia en adaptarse al nuevo sistema nacional

La Legislatura de Tucumán sancionó el proyecto de ley que establece el "Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil" y adapta la normativa provincial a la Ley Nacional N° 27.801. La iniciativa fue aprobada en una sesión especial presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, con 44 votos afirmativos y uno en contra.