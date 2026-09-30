Régimen Penal Juvenil: Tucumán es la primera provincia en adaptarse al nuevo sistema nacional

Resumen para apurados
- Tucumán aprobó en su Legislatura el Régimen Penal Juvenil para adecuarse a la ley nacional 27.801, siendo la primera provincia en legislar sobre menores de 14 a 18 años.
- La norma unificó cinco proyectos con aval de los tres poderes del Estado. Crea un cuerpo de supervisores judiciales y el instituto penal juvenil Cura Brochero.
- La medida fija un precedente en el país para la ejecución penal juvenil, priorizando la reinserción social, la educación y la baja en los índices de reincidencia delictiva.
La Legislatura de Tucumán sancionó el proyecto de ley que establece el "Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil" y adapta la normativa provincial a la Ley Nacional N° 27.801. La iniciativa fue aprobada en una sesión especial presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, con 44 votos afirmativos y uno en contra.
Según lo establecido por la nueva normativa, Tucumán se convirtió en la primera provincia en adecuar su legislación al régimen nacional, que establece un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por la comisión de delitos.
La ley provincial regula cómo deberán ejecutarse, supervisarse y controlarse las medidas y penas dispuestas por la Justicia cuando su aplicación quede bajo responsabilidad de organismos tucumanos. El sistema incorpora además un abordaje socioeducativo, con el objetivo de promover la integración social y reducir la reincidencia.
Un sistema provincial especializado
Entre las principales herramientas previstas por la ley se encuentra la creación del Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la órbita del Poder Judicial.
Los supervisores tendrán a su cargo el seguimiento de cada adolescente, el control del cumplimiento de las medidas impuestas por la Justicia y la articulación con organismos e instituciones vinculadas con su proceso de reintegración social.
La normativa también dispone que las penas privativas de la libertad deberán cumplirse en establecimientos especializados para menores de 18 años. Para ese fin, crea el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, que estará destinado a la ejecución de penas y de determinadas medidas previstas por el nuevo régimen.
El sistema provincial fija como objetivos la responsabilización de los adolescentes frente al delito, su integración social, la reducción de la reincidencia y la protección de las víctimas y de la comunidad.
Cinco proyectos y participación de los tres poderes
El proyecto fue analizado previamente en la Comisión de Legislación General, presidida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse. El tratamiento incluyó reuniones y mesas de trabajo con representantes de los tres poderes del Estado, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales y abogados especializados en las áreas alcanzadas por la normativa.
Vargas Aignasse destacó el trabajo realizado para adecuar la estructura provincial al nuevo régimen nacional y sostuvo que el objetivo no debe limitarse a la aplicación de una pena. “Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo”, afirmó.
El legislador explicó además que Tucumán ya cuenta con dispositivos dependientes de la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia que deberán ser adaptados a las nuevas edades y condiciones establecidas por el régimen.
La figura del supervisor
El legislador Mario Leito remarcó que la aprobación de la ley nacional constituye un primer paso y que las provincias deben establecer las herramientas necesarias para su aplicación efectiva. “Una cosa es la ley sancionada, la baja de imputabilidad, y otra cosa es buscar la manera para la aplicación de la norma”, señaló.
Explicó que durante el tratamiento provincial se analizaron las modificaciones administrativas y procesales necesarias y también la dependencia institucional del cuerpo de supervisores. Finalmente, se resolvió que funcionará dentro del Poder Judicial.
Por su parte, Agustín Romano Norri señaló que la iniciativa surgió de la unificación de cinco proyectos y destacó la necesidad de que el nuevo sistema incorpore herramientas destinadas a la reinserción social y laboral de los adolescentes.
La legisladora Silvia Elías de Pérez, en tanto, puso el acento en el carácter integral del régimen y en la necesidad de incorporar políticas de prevención y acompañamiento. Entre ellas mencionó la educación, el tratamiento de consumos problemáticos y la atención psicológica.