Tras el fallo de la Corte Suprema, la oposición busca una sesión especial en Diputados para rechazar el DNU 70/23

La intención de los bloques opositores es convocar en las próximas horas a una sesión especial para el miércoles 7 de octubre o el 14 de octubre. La definición de la fecha está vinculada también con la posibilidad de que algunos diputados viajen este fin de semana a Brasil para asistir a las elecciones presidenciales, consignó el diario "La Nación".