Seguridad ¿Un planteo de inconstitucionalidad pone en jaque al Régimen Penal Juvenil? Una magistrada de CABA señaló que aplicar la nueva edad de punibilidad en este caso implica una regresión en materia de derechos. En Tucumán la norma se aplica con total normalidad. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Gustavo Rodríguez Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánBuenos AiresPatricia BullrichInseguridadPatricio CharLey Penal Juvenil Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Otra jueza porteña declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad: sobreseyó a un chico de 14 años Lo más popular $1,5 millones y una laptop: cómo participar del concurso que transforma datos en historias Se fue de Tucumán a Valencia en busca de oportunidades y fue premiada por su proyecto de movilidad Amazon abrió una pasantía en Argentina para estudiantes de Sistemas y Computación Videojuegos tucumanos: convocan a desarrolladores a sumar sus proyectos a una plataforma audiovisual NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino Ranking notas premium La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos En carrera: Chahla, Molinuevo y Seleme apuestan a conquistar la Capital Crisis de ingresos: casi 8 de cada 10 personas que se endeudaron lo hicieron para pagar alimentos, salud y tarifas