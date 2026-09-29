Según Agricultura, la molienda de soja alcanzó en agosto su mayor nivel de las últimas 10 campañas

De cumplirse el escenario previsto, la cosecha superaría levemente los 157,1 millones de toneladas obtenidos en la campaña anterior, que ya había marcado un máximo histórico. Sin embargo, la Bolsa de Cereales advirtió que se trata de una estimación inicial y que el resultado final estará condicionado por la evolución del clima y las decisiones productivas de los próximos meses.