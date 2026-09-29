Según Agricultura, la molienda de soja alcanzó en agosto su mayor nivel de las últimas 10 campañas

Resumen para apurados
- La Secretaría de Agricultura informó que la molienda de soja en Argentina alcanzó 4,25 millones de toneladas en agosto de 2026, el mayor nivel para ese mes en diez campañas.
- El volumen procesado creció un 8,81% interanual frente a 2025, impulsado por el dinamismo agroindustrial y una proyección de cosecha global récord para el ciclo 2026/27.
- Con una cosecha de soja estimada en 53,6 millones de toneladas, las exportaciones del agro alcanzarían U$S 41.497 millones, si las condiciones climáticas acompañan.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional informó que, durante agosto de 2026, la molienda de soja alcanzó las 4.252.151 toneladas, lo que constituye el mayor registro para el mes de agosto de las últimas 10 campañas, considerando el período comprendido entre las campañas 2016/17 y 2025/26.
A su vez, agosto de 2026 marcó un incremento de 344.212 toneladas respecto de agosto de 2025, cuando se habían procesado 3.907.939 toneladas. Esto representa una variación interanual positiva del 8,81%.
De esta manera, la molienda de soja consolida un marcado incremento respecto del mismo mes del año anterior, reflejando el dinamismo de la actividad industrial, señaló Agricultura nacional en un comunicado.
Producción
La campaña agrícola 2026/27 podría marcar un nuevo récord para el campo argentino. Según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción de los seis principales cultivos alcanzaría 157,9 millones de toneladas, mientras que las exportaciones agroindustriales llegarían a U$S41.497 millones, con un incremento del 6,9% interanual.
Las proyecciones fueron presentadas durante el lanzamiento de la nueva campaña gruesa días atrás. La entidad calcula que la superficie sembrada llegará a 37,02 millones de hectáreas, un 0,2% más que en el ciclo anterior, mientras que la producción crecería un 0,5%.
De cumplirse el escenario previsto, la cosecha superaría levemente los 157,1 millones de toneladas obtenidos en la campaña anterior, que ya había marcado un máximo histórico. Sin embargo, la Bolsa de Cereales advirtió que se trata de una estimación inicial y que el resultado final estará condicionado por la evolución del clima y las decisiones productivas de los próximos meses.
Sectores
Las primeras proyecciones muestran comportamientos diferentes entre los principales cultivos. La soja, el maíz, el girasol y el sorgo registrarían aumentos, mientras que el trigo y la cebada tendrían una producción inferior a la de la campaña anterior.
- Soja: la superficie sembrada alcanzaría las 17 millones de hectáreas y la producción llegaría a 53,6 millones de toneladas, un 7% más que en el ciclo anterior.
- Maíz: la cosecha se ubicaría en 66 millones de toneladas* con un crecimiento interanual del 3,1%. La superficie sembrada se mantendría en torno de las 8,4 millones de hectáreas. Entre los factores que condicionan la decisión productiva aparece la incidencia de la chicharrita en distintas regiones del país.
- Girasol: se proyecta una superficie de 3,1 millones de hectáreas y una producción de 7 millones de toneladas.
- Sorgo: alcanzaría las 2,85 millones de toneladas, un 1,8% más que en la campaña anterior.
En sentido contrario, el trigo tendría una producción estimada de 23,4 millones de toneladas, una caída del 15,8% interanual. Aun así, sería la segunda mayor cosecha de la historia del cultivo en el país.
La cebada, en tanto, alcanzaría los 5 millones de toneladas, con una disminución del 7,4% respecto del ciclo anterior.