El Niño no afectaría por igual a todo el país: qué regiones están más expuestas a las lluvias
El fenómeno climático podría tener efectos muy diferentes según las características de cada región. Qué zonas aparecen bajo atención y por qué la profundidad de las napas será un factor clave durante la próxima campaña agrícola.
Resumen para apurados
- Especialistas advierten que El Niño impactará de forma dispar en el campo argentino en el ciclo 2026/2027 debido a la variabilidad del suelo y de las napas.
- Mientras San Luis absorbería bien el agua por napas profundas, el sur de Córdoba, el este de La Pampa y la Mesopotamia enfrentan riesgos de anegamientos y crecidas.
- El éxito productivo dependerá de la distribución temporal de las lluvias, obligando a monitorear napas y ríos para evitar pérdidas en la siembra de granos gruesos.
El fenómeno de El Niño podría generar condiciones diferentes según la región de Argentina durante la campaña agrícola 2026/2027. La cantidad de precipitaciones no será el único factor determinante: también serán importantes las características de los suelos, la profundidad de las napas y la capacidad de cada zona para absorber el agua.
El escenario genera especial atención entre los productores que se preparan para la siembra de granos gruesos. En este contexto, además de conocer cuánto podría llover, será fundamental observar en qué momento se concentren las precipitaciones, ya que los excesos de agua pueden generar dificultades en determinadas áreas.
Qué regiones podrían tener más riesgo por las lluvias
De acuerdo con el productor Juan Balbín, expresidente del INTA y de CREA, algunas zonas del centro-oeste argentino podrían encontrarse en mejores condiciones frente a un período de precipitaciones abundantes.
Entre ellas mencionó San Luis y el oeste de La Pampa, donde habitualmente las napas se encuentran a mayor profundidad. Según explicó, esto permitiría que una parte importante del agua penetre en el perfil del suelo y pueda ser aprovechada por los cultivos de verano.
El panorama sería diferente en otras zonas donde existe una mayor posibilidad de acumulación de agua.
El noreste de La Pampa y el sur de Córdoba
El noreste de La Pampa y el sur de Córdoba aparecen entre los sectores que podrían enfrentar mayores dificultades ante lluvias abundantes.
Según Balbín, las características de las cuencas de estas regiones pueden favorecer la generación de excedentes hídricos. El agua puede acumularse en los campos y desplazarse hacia otras áreas, aumentando el riesgo de anegamientos.
La situación podría ser más compleja en aquellos lugares donde las napas ya se encuentran elevadas. Cuando el suelo tiene menor capacidad para absorber agua, las precipitaciones concentradas en períodos cortos pueden generar mayores excesos.
Por este motivo, para la próxima campaña agrícola no solo será importante el volumen total de lluvia, sino también cómo se distribuirán las precipitaciones a lo largo del tiempo.
La Mesopotamia, otra de las zonas bajo atención
La Mesopotamia, integrada por Entre Ríos, Corrientes y Misiones, también aparece entre las regiones que podrían estar más expuestas a los excesos de agua.
La preocupación se concentra particularmente en las áreas bajas y cercanas a grandes cursos de agua. Balbín señaló que las islas del delta del Paraná y los campos ubicados en las márgenes de los ríos pueden presentar una mayor vulnerabilidad ante un escenario de abundantes precipitaciones.
En estos sectores, la evolución de las lluvias deberá analizarse junto con el comportamiento de los niveles de los ríos durante los próximos meses.
Los excesos hídricos pueden generar complicaciones para la actividad agrícola, desde dificultades para implantar los cultivos hasta problemas para ingresar a los lotes y realizar las tareas habituales.
Por qué será clave cuándo llueva
El impacto de El Niño no dependerá únicamente de los acumulados de precipitación. La distribución temporal de las lluvias será un factor central para determinar cómo responde cada región.
Mientras que una zona con napas profundas puede tener mayor capacidad para aprovechar precipitaciones abundantes, un suelo que ya presenta exceso de humedad puede tener dificultades para absorber nuevos aportes de agua.
Por eso, de cara a la campaña agrícola 2026/2027, productores y especialistas seguirán de cerca no solo las previsiones de lluvia, sino también la evolución de las napas, los niveles de los ríos y las condiciones de los suelos.