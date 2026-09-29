Soledad Molinuevo criticó el deterioro que vive San Miguel de Tucumán tras el temporal

Resumen para apurados
- Soledad Molinuevo, candidata de La Libertad Avanza, criticó la infraestructura de San Miguel de Tucumán tras las inundaciones provocadas por el reciente temporal de lluvias.
- La dirigente recordó que la capital sufrió anegamientos graves meses atrás y denunció décadas de desatención estructural por parte de sucesivas gestiones municipales.
- Molinuevo propuso reducir el gasto político local para reasignar partidas hacia obras hidráulicas urgentes, marcando el eje de su campaña electoral hacia la intendencia.
La candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán por La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, cuestionó el estado de la infraestructura de la ciudad luego de las calles inundadas que dejaron las lluvias y reclamó al municipio una modificación en sus prioridades de gestión.
A través de sus redes sociales, la dirigente se refirió a las dificultades registradas en distintos sectores de la capital tucumana y recordó que la ciudad ya había sufrido episodios de inundaciones de gran magnitud en los últimos meses.
“Muy triste el deterioro que vive San Miguel de Tucumán. Llovió poco tiempo y la ciudad quedó nuevamente tapada por el agua”, sostuvo Molinuevo.
La candidata puso el foco en las medidas adoptadas después de las anteriores inundaciones y cuestionó que, a su entender, no se hayan producido cambios suficientes para evitar que la situación vuelva a repetirse. “Hace pocos meses sufrimos inundaciones catastróficas. ¿No aprendieron nada? ¿Qué hicieron desde entonces? Nada”, expresó.
Críticas a la infraestructura
Molinuevo sostuvo que los anegamientos no deberían analizarse únicamente como consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas, sino como parte de un problema de infraestructura que, según planteó, se acumuló durante décadas.
“Esto no es solamente un problema de ahora. Es el resultado de décadas en las que nadie tomó las decisiones necesarias para resolver de fondo los problemas de infraestructura de nuestra ciudad”, afirmó.
En ese sentido, planteó la necesidad de revisar el destino de los recursos municipales y establecer nuevas prioridades para atender las deficiencias estructurales de la capital.
El planteo sobre el gasto político
La dirigente de La Libertad Avanza también cuestionó el nivel de gasto político y propuso reasignar recursos hacia obras de infraestructura. “De una vez por todas tenemos que tomar conciencia de la situación en la que estamos y cambiar las prioridades”, señaló.
Molinuevo consideró que una reducción del gasto político permitiría, según su planteo, disponer de mayores recursos para obras destinadas a mejorar el funcionamiento de la ciudad.
“Hay que reducir el gasto político, que está sobredimensionado por donde se lo mire, y destinar esos recursos a las obras de infraestructura que San Miguel de Tucumán necesita”, insistió.