Investigan a una abogada por el robo de una billetera y compras fraudulentas en Tucumán

La imputada quedó vinculada a la causa luego del hecho registrado el pasado 18 de septiembre de 2026. Alrededor de las 10.30, la mujer se presentó en el Complejo Ledesma, ubicado en la intersección de calle 25 de Mayo y avenida Sarmiento, con la excusa de hablar con el director por un supuesto traslado a la Dirección de Deportes.