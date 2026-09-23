Investigan a una abogada por el robo de una billetera y compras fraudulentas en Tucumán

Resumen para apurados
- En San Miguel de Tucumán, una abogada y empleada municipal fue imputada con prisión domiciliaria tras robar una billetera el 18 de septiembre para hacer compras fraudulentas.
- Fingió gestionar un traslado en el Complejo Ledesma para sustraer dinero en efectivo y plásticos bancarios, con los cuales realizó consumos en locales gastronómicos y farmacias.
- La Justicia dictó 30 días de arresto domiciliario preventivo a fin de asegurar las medidas de investigación pendientes y determinar la condena final por el delito patrimonial.
Una abogada fue imputada por el Ministerio Fiscal (MPF) y quedó bajo arresto domiciliario por el plazo de 30 días, luego de haber sido aprehendida por el robo de una billetera en una dependencia municipal y la posterior realización de compras con tarjetas de crédito.
La acusada, que se desempeña como abogada y es empleada de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, habría provocado un perjuicio patrimonial a la víctima al utilizar ilegítimamente las tarjetas en distintos locales comerciales.
La imputada quedó vinculada a la causa luego del hecho registrado el pasado 18 de septiembre de 2026. Alrededor de las 10.30, la mujer se presentó en el Complejo Ledesma, ubicado en la intersección de calle 25 de Mayo y avenida Sarmiento, con la excusa de hablar con el director por un supuesto traslado a la Dirección de Deportes.
En esa oportunidad, según la acusación, aprovechando un descuido del personal que la atendió, se apoderó de una billetera guardada en una mochila. En su interior había documentación personal, plásticos de débito y crédito de distintas entidades bancarias y una suma aproximada de $49.066,71 y otro por $20.550.
Asimismo, utilizando una tarjeta de crédito perteneciente al entorno de la víctima, efectuó compras en el local gastronómico por $23.000 y una nueva transacción en la farmacia de una cadena por $50.605,54.
La resolución judicial y el arresto domiciliario
Durante la audiencia correspondiente, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás requirió la imposición de 30 días de prisión preventiva a fin de resguardar el desarrollo de las medidas de investigación pendientes.
Luego de escuchar los planteos presentados por el Ministerio Fiscal y la defensa, el juez interviniente resolvió hacer lugar al plazo solicitado por la Fiscalía, pero dispuso que la imputada cumpla la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario.