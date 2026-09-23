Política

Catalán y Molinuevo se reunieron con un directivo de Citi para analizar inversiones para Tucumán

Los candidatos de La Libertad Avanza mantuvieron un encuentro con Shawn F. Sullivan, directivo de Citi para América Latina y el Caribe.

Catalán y Molinuevo se reunieron con un directivo de Citi para analizar inversiones para Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Nueva York, los candidatos de LLA Catalán y Molinuevo se reunieron este 23 de septiembre con un directivo de Citi para analizar inversiones y financiamiento para Tucumán.
  • El encuentro integró una gira en EE. UU. donde presentaron planes de reducción del gasto público y eficiencia estatal para generar condiciones viables para la obra pública.
  • La gestión busca tender puentes con el sector financiero internacional para asegurar financiamiento en proyectos de infraestructura clave para la provincia y el municipio.
Resumen generado con IA

En el marco de una agenda institucional y comercial en Estados Unidos, el candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA) Lisandro Catalán, y la candidata a intendente de San Miguel de Tucumán, Soledad Molinuevo, mantuvieron una reunión en Nueva York con Shawn F. Sullivan, director general y responsable de asuntos gubernamentales para América Latina y el Caribe de Citi.

Javier Milei y Lisandro Catalán se mostraron juntos en Nueva York

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El encuentro tuvo como eje el análisis de la situación económica y de infraestructura de Tucumán, además de las propuestas que ambos dirigentes impulsan para la provincia y el municipio capitalino.

Durante la reunión, Catalán y Molinuevo presentaron sus iniciativas orientadas a reducir los gastos innecesarios del Estado y avanzar hacia una administración más eficiente, con el objetivo de generar condiciones que permitan desarrollar las obras de infraestructura que necesita la Provincia.

También se analizaron distintas alternativas de financiamiento y mecanismos de apoyo para acompañar futuros proyectos de inversión y desarrollo, tanto a nivel provincial como municipal.

La reunión forma parte de la agenda que Catalán y Molinuevo desarrollan en Estados Unidos, con el objetivo de generar vínculos con actores del sector financiero y empresarial y conocer herramientas que puedan contribuir al desarrollo de Tucumán.

Lisandro Catalán y Soledad Molinuevo se reunieron con la presidenta de Citromax en Nueva York

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Desde la LLA señalaron que el objetivo es avanzar hacia un Tucumán moderno, con un Estado eficiente y con las condiciones necesarias para atraer inversiones, desarrollar infraestructura y generar nuevas oportunidades para los tucumanos.

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