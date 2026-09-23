Catalán y Molinuevo se reunieron con un directivo de Citi para analizar inversiones para Tucumán

Resumen para apurados
- En Nueva York, los candidatos de LLA Catalán y Molinuevo se reunieron este 23 de septiembre con un directivo de Citi para analizar inversiones y financiamiento para Tucumán.
- El encuentro integró una gira en EE. UU. donde presentaron planes de reducción del gasto público y eficiencia estatal para generar condiciones viables para la obra pública.
- La gestión busca tender puentes con el sector financiero internacional para asegurar financiamiento en proyectos de infraestructura clave para la provincia y el municipio.
En el marco de una agenda institucional y comercial en Estados Unidos, el candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA) Lisandro Catalán, y la candidata a intendente de San Miguel de Tucumán, Soledad Molinuevo, mantuvieron una reunión en Nueva York con Shawn F. Sullivan, director general y responsable de asuntos gubernamentales para América Latina y el Caribe de Citi.
El encuentro tuvo como eje el análisis de la situación económica y de infraestructura de Tucumán, además de las propuestas que ambos dirigentes impulsan para la provincia y el municipio capitalino.
Durante la reunión, Catalán y Molinuevo presentaron sus iniciativas orientadas a reducir los gastos innecesarios del Estado y avanzar hacia una administración más eficiente, con el objetivo de generar condiciones que permitan desarrollar las obras de infraestructura que necesita la Provincia.
También se analizaron distintas alternativas de financiamiento y mecanismos de apoyo para acompañar futuros proyectos de inversión y desarrollo, tanto a nivel provincial como municipal.
La reunión forma parte de la agenda que Catalán y Molinuevo desarrollan en Estados Unidos, con el objetivo de generar vínculos con actores del sector financiero y empresarial y conocer herramientas que puedan contribuir al desarrollo de Tucumán.
Desde la LLA señalaron que el objetivo es avanzar hacia un Tucumán moderno, con un Estado eficiente y con las condiciones necesarias para atraer inversiones, desarrollar infraestructura y generar nuevas oportunidades para los tucumanos.
Nos reunimos, junto a nuestra candidata a intendente de San Miguel de TucumÃ¡n, @SoleMolinuevo, con Shawn F. Sullivan, Director General y Responsable de Asuntos Gubernamentales para AmÃ©rica Latina y el Caribe de Citi, en las oficinas centrales de Citibank en Nueva York.— Lisandro CatalÃ¡n (@catalanlisandro) September 23, 2026
Duranteâ¦ pic.twitter.com/3CA5NS0y9F