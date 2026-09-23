Catalán y Molinuevo se reunieron con un directivo de Citi para analizar inversiones para Tucumán

En el marco de una agenda institucional y comercial en Estados Unidos, el candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA) Lisandro Catalán, y la candidata a intendente de San Miguel de Tucumán, Soledad Molinuevo, mantuvieron una reunión en Nueva York con Shawn F. Sullivan, director general y responsable de asuntos gubernamentales para América Latina y el Caribe de Citi.