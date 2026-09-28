SociedadClima y ecología

El temporal llegó con todo: calles inundadas y zonas intransitables en Tucumán

La lluvia comenzó poco antes de las 16 y rápidamente provocó anegamientos en distintos sectores de San Miguel de Tucumán. El SMN había emitido una alerta amarilla.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un fuerte temporal inundó calles y bloqueó el tránsito este lunes en San Miguel de Tucumán, debido a intensas lluvias caídas en pocos minutos bajo alerta meteorológica.
  • El SMN había emitido un alerta amarillo previendo ráfagas de 60 km/h, granizo y hasta 30 mm de agua. El temporal anegó el microcentro y zonas periféricas desde las 16.
  • La advertencia continúa vigente para la capital y otros 15 departamentos, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones ante el riesgo de nuevas tormentas.
Resumen generado con IA

La lluvia llegó con intensidad a San Miguel de Tucumán durante la tarde de este lunes y en pocos minutos generó anegamientos en distintos sectores de la ciudad. Desde las 16, el agua cayó de manera sostenida y dejó calles intransitables tanto en el microcentro como en diferentes zonas de la capital.

La situación se produjo mientras gran parte de la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 14.35.

La advertencia alcanza a la capital y a numerosos departamentos tucumanos. En algunas zonas de la provincia también se reportó caída de granizo, en medio del desarrollo de las tormentas previstas por el organismo.

El SMN había advertido que algunas de las tormentas podían ser localmente fuertes, acompañadas por ráfagas superiores a los 60 km/h, abundante lluvia en períodos cortos y frecuente actividad eléctrica.

Además, el organismo había estimado acumulados de entre 15 y 30 milímetros en períodos breves, aunque aclaró que esos valores podían ser superados de manera localizada.

El temporal llegó con todo: calles inundadas y zonas intransitables en Tucumán

Qué zonas de Tucumán están bajo alerta

La alerta amarilla comprende a los siguientes departamentos y sectores:

Burruyacú

Capital

Cruz Alta

Famaillá

Graneros

La Cocha

Leales

Simoca

Trancas

Yerba Buena

Zonas bajas de Chicligasta

Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi

Zonas bajas de Lules

Zonas bajas de Monteros

Zonas bajas de Río Chico

Zonas bajas de Tafí Viejo

La división establecida por el SMN distingue específicamente las zonas bajas de algunos departamentos de las áreas montañosas.

Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo del Sistema de Alerta Temprana del SMN indica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos capaces de generar inconvenientes y situaciones de riesgo.

El sistema utiliza una escala de colores que va desde el verde, que representa ausencia de amenaza, hasta el rojo, que corresponde al mayor nivel de peligro.

Para Tucumán, la advertencia está vinculada principalmente con la posibilidad de tormentas fuertes, ráfagas, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en períodos breves.

Ante la evolución de las condiciones meteorológicas, la situación deberá ser seguida durante las próximas horas, especialmente en las zonas comprendidas dentro del área de alerta.

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