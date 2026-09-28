El temporal llegó con todo: calles inundadas y zonas intransitables en Tucumán
Resumen para apurados
- Un fuerte temporal inundó calles y bloqueó el tránsito este lunes en San Miguel de Tucumán, debido a intensas lluvias caídas en pocos minutos bajo alerta meteorológica.
- El SMN había emitido un alerta amarillo previendo ráfagas de 60 km/h, granizo y hasta 30 mm de agua. El temporal anegó el microcentro y zonas periféricas desde las 16.
- La advertencia continúa vigente para la capital y otros 15 departamentos, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones ante el riesgo de nuevas tormentas.
La lluvia llegó con intensidad a San Miguel de Tucumán durante la tarde de este lunes y en pocos minutos generó anegamientos en distintos sectores de la ciudad. Desde las 16, el agua cayó de manera sostenida y dejó calles intransitables tanto en el microcentro como en diferentes zonas de la capital.
La situación se produjo mientras gran parte de la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 14.35.
La advertencia alcanza a la capital y a numerosos departamentos tucumanos. En algunas zonas de la provincia también se reportó caída de granizo, en medio del desarrollo de las tormentas previstas por el organismo.
El SMN había advertido que algunas de las tormentas podían ser localmente fuertes, acompañadas por ráfagas superiores a los 60 km/h, abundante lluvia en períodos cortos y frecuente actividad eléctrica.
Además, el organismo había estimado acumulados de entre 15 y 30 milímetros en períodos breves, aunque aclaró que esos valores podían ser superados de manera localizada.
Qué zonas de Tucumán están bajo alerta
La alerta amarilla comprende a los siguientes departamentos y sectores:
Burruyacú
Capital
Cruz Alta
Famaillá
Graneros
La Cocha
Leales
Simoca
Trancas
Yerba Buena
Zonas bajas de Chicligasta
Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi
Zonas bajas de Lules
Zonas bajas de Monteros
Zonas bajas de Río Chico
Zonas bajas de Tafí Viejo
La división establecida por el SMN distingue específicamente las zonas bajas de algunos departamentos de las áreas montañosas.
Qué significa la alerta amarilla
El nivel amarillo del Sistema de Alerta Temprana del SMN indica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos capaces de generar inconvenientes y situaciones de riesgo.
El sistema utiliza una escala de colores que va desde el verde, que representa ausencia de amenaza, hasta el rojo, que corresponde al mayor nivel de peligro.
Para Tucumán, la advertencia está vinculada principalmente con la posibilidad de tormentas fuertes, ráfagas, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en períodos breves.
Ante la evolución de las condiciones meteorológicas, la situación deberá ser seguida durante las próximas horas, especialmente en las zonas comprendidas dentro del área de alerta.