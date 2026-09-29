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¿Cuál fue la característica de Lionel Messi que más te movilizó en la selección argentina?

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AGOTADAS. Las entradas para la despedida de Lionel Messi ante Benín se agotaron luego de una venta marcada por la enorme demanda y largas esperas virtuales.
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Hace 2 Hs

Lionel Messi atraviesa la última etapa de su ciclo con la Selección argentina. Después de más de una década como protagonista, el capitán dejó una huella que excede los títulos y los récords: también construyó una manera de liderar, atravesó momentos de fuertes críticas y convirtió su fútbol en parte de la memoria de varias generaciones de argentinos.

A las puertas de su despedida de la Selección, queremos conocer qué aspecto de Messi fue el que más movilizó a los hinchas a lo largo de estos años.

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