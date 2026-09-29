Lionel Messi atraviesa la última etapa de su ciclo con la Selección argentina. Después de más de una década como protagonista, el capitán dejó una huella que excede los títulos y los récords: también construyó una manera de liderar, atravesó momentos de fuertes críticas y convirtió su fútbol en parte de la memoria de varias generaciones de argentinos.
A las puertas de su despedida de la Selección, queremos conocer qué aspecto de Messi fue el que más movilizó a los hinchas a lo largo de estos años.
¿Cuál fue la característica de Lionel Messi que más te movilizó en la Selección argentina?
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