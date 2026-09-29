Cerró la votación del Balón de Oro y crece la expectativa por Messi: ¿Cuándo se conocerá al ganador?

Resumen para apurados
- France Football cerró la votación del Balón de Oro con Messi nominado para premiar al mejor futbolista del ciclo; el ganador se anunciará el 26 de octubre en Londres.
- Cien periodistas internacionales votaron a diez jugadores según rendimiento y títulos obtenidos entre 2025 y 2026. Lautaro Martínez también figura entre los 30 finalistas.
- Messi busca ampliar su récord histórico a nueve galardones en una gala que además premiará a las máximas figuras, arqueros y entrenadores del fútbol internacional.
La cuenta regresiva para conocer al ganador del Balón de Oro 2026 ya está en marcha. Este lunes cerró oficialmente la votación del premio que entrega France Football y los 100 periodistas que integran el jurado internacional ya enviaron sus elecciones. Ahora, la expectativa estará puesta en la ceremonia del 26 de octubre, cuando se conocerá quién fue elegido como el mejor futbolista de la temporada 2025/26.
Entre los 30 nominados aparece Lionel Messi, quien vuelve a competir por el máximo reconocimiento individual después de una temporada en la que tuvo protagonismo con Inter Miami y la selección argentina. También figura Lautaro Martínez, por lo que habrá dos representantes argentinos entre los candidatos. Messi, además, buscará ampliar su récord en un premio que ya ganó en ocho oportunidades.
El período que se tomó en cuenta para la elección comenzó el 3 de agosto de 2025 y finalizó el 19 de julio de 2026, el día en que Argentina enfrentó a España en la final del Mundial. A partir de ese recorrido, los periodistas debieron evaluar distintos aspectos para definir sus votos, entre ellos el rendimiento individual, el carácter decisivo, los títulos colectivos y el juego limpio.
Cada integrante del jurado seleccionó a diez futbolistas y distribuyó sus puntos de acuerdo con una escala determinada. El primer elegido recibió 15 puntos, el segundo 12, el tercero 10 y, desde el cuarto puesto, la puntuación descendió de ocho a uno. Con todos los votos ya enviados, el resultado permanece bajo reserva hasta la gala que se realizará en Londres.
Messi, nuevamente entre los candidatos
La ceremonia no sólo entregará el Balón de Oro masculino. También se conocerá a la ganadora del premio femenino, mientras que estarán en juego el Trofeo Kopa para el mejor jugador joven, el Trofeo Yashin para el mejor arquero y el Johan Cruyff para el mejor entrenador. Entre los técnicos nominados aparecen Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique.
Messi llegará nuevamente a la gala como uno de los 30 candidatos y con la posibilidad de sumar otro capítulo a su historia en el premio. La ceremonia será el 26 de octubre en Londres y recién entonces se conocerá el resultado de una votación que ya terminó, pero que durante casi un mes mantendrá en vilo al mundo del fútbol.