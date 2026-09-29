El Niño podría provocar un aumento de las lluvias y los caudales en el río Paraná: qué informó Yacyretá

Resumen para apurados
- La Entidad Binacional Yacyretá advirtió que el fenómeno El Niño provocará un incremento de lluvias y caudales en el río Paraná durante los próximos meses.
- Pese a una bajante previa, los pronósticos estiman acumulados de hasta 140 mm en la cuenca, en el marco de un evento de El Niño proyectado con intensidad fuerte.
- La EBY mantendrá el monitoreo hidrológico para alertar crecidas y resguardar la generación eléctrica, que abastece al 50% de los hogares en Argentina.
La represa de Yacyretá, ubicada en la frontera entre Argentina y Paraguay, sobre el río Paraná, actualiza periódicamente el estado hidrológico de la cuenca. Con la perspectiva puesta en esta temporada de El Niño - Oscilación del Sur (ENOS), se informó que, aunque se mantiene un descenso gradual en los niveles del Paraná, las precipitaciones podrían superar los valores promedio.
En la semana entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, se esperan lluvias de diferente intensidad sobre la cuenca de aporte al embalse de Yacyretá, según informó la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Además, los pronósticos indican que habrá un promedio acumulado de entre 40 y 100 milímetros en la cuenca y hasta 140 milímetros en el escenario más lluvioso.
Exceso de caudales sobre el Paraná por El Niño
El escenario previsto para los próximos días se fusiona con el pronóstico de un evento de El Niño de intensidad fuerte. “En la cuenca del Paraná, aumenta la probabilidad de lluvias y caudales superiores a lo normal en los próximos meses”, informó la EBY. Yacyretá continuará monitoreando la situación para informar a la población al respecto.
La EBY es el organismo oficial compartido entre Argentina y Paraguay que administra y opera la central hidroeléctrica. Administra la represa construida sobre el Paraná y es una de las fuentes más grandes de la región, que provee de energía al Sistema Argentino de Interconexión y a la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay.
Los caudales de Yacyretá, según se informó este lunes 28, se ubicarán en valores acordes a la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba y a las precipitaciones pronosticadas para la cuenca de aporte.
Cómo funciona la represa de Yacyretá
La represa de Yacyretá se ubica específicamente entre la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, y San Cosme y Damián, en Paraguay. Su objetivo es proveer energía abundante, limpia, renovable y de bajo costo. Además, busca mejorar la navegabilidad del río Paraná, operar un sistema de alerta de crecidas y facilitar la implementación de riego. Sus principales componentes son: la central, las turbinas, los vertederos, el ascensor de peces, la presa, el embalse y la esclusa de navegación.
Actualmente, cubre los requerimientos de energía eléctrica del 50% de los hogares de Argentina. La zona de influencia de la represa abarca los bañados correspondientes al sector norte del Parque Nacional Iberá, en Corrientes, uno de los humedales más importantes del mundo, con una gran diversidad de especies vegetales y animales.