El Niño podría provocar un aumento de las lluvias y los caudales en el río Paraná: qué informó Yacyretá

Cómo funciona la represa de Yacyretá

La represa de Yacyretá se ubica específicamente entre la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, y San Cosme y Damián, en Paraguay. Su objetivo es proveer energía abundante, limpia, renovable y de bajo costo. Además, busca mejorar la navegabilidad del río Paraná, operar un sistema de alerta de crecidas y facilitar la implementación de riego. Sus principales componentes son: la central, las turbinas, los vertederos, el ascensor de peces, la presa, el embalse y la esclusa de navegación.