El fenómeno El Niño en Tucumán: tormentas fuertes, granizo y un verano con más lluvias de lo normal
Resumen para apurados
- Cristofer Brito del SMN anticipó que Tucumán tendrá un verano con lluvias superiores a lo normal y calor debido al impacto del fenómeno El Niño durante los próximos meses.
- La inestabilidad actual por aire cálido prevé tormentas con granizo. Aunque lloverá más del promedio habitual, no se alcanzarían los récords históricos de la temporada pasada.
- Diciembre y enero concentrarán las mayores precipitaciones, con riesgo de anegamientos por lluvias intensas en lapsos breves y sensaciones térmicas que superarán los 40°.
Tucumán comienza a ingresar de lleno en la temporada de lluvias y el fenómeno El Niño tendrá incidencia en el comportamiento del tiempo durante los próximos meses. Según explicó Cristofer Brito, observador meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un verano caluroso, con lluvias superiores al promedio, aunque sin alcanzar necesariamente los registros excepcionales de la temporada pasada.
El especialista explicó a LA GACETA que el brusco cambio registrado en las temperaturas durante los últimos días responde al ingreso de una masa de aire cálido y húmedo. Ese aporte de humedad generó las condiciones necesarias para el desarrollo de tormentas en la provincia.
"Desde hace casi 24 horas tenemos el ingreso de aire cálido y con humedad. Eso provocó que las temperaturas subieran demasiado. Ayer llegamos a 37° y preparó este condimento especial de ambiente inestable para la ocurrencia de tormentas", señaló.
Alerta por tormentas, granizo y ráfagas
Para las próximas horas, toda la provincia se encuentra bajo condiciones de inestabilidad. Brito explicó que las tormentas pueden ser localmente fuertes, con lluvias intensas en períodos breves, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.
El meteorólogo aclaró que uno de los principales riesgos no estará necesariamente en los grandes acumulados, sino en la intensidad de las precipitaciones en lapsos muy cortos.
"Podemos tener lluvias fuertes en cortos períodos de tiempo. Por ejemplo, 10 milímetros en 20 minutos. No estamos hablando de grandes acumulados, sino de lluvias fuertes, pero muy reducidas en el tiempo", detalló.
También advirtió por la posibilidad de granizo pequeño y ráfagas de viento, aunque remarcó que no es posible anticipar con precisión en qué sectores de la provincia se producirán estos fenómenos.
"Toda la provincia reúne las condiciones necesarias para que se generen esas tormentas, pero no podemos saber específicamente dónde van a ocurrir", explicó.
Según indicó, la mayor atención está puesta en la franja comprendida entre las 16 y las 19, aunque la inestabilidad podría continuar durante la noche y extenderse hasta la mañana siguiente. Posteriormente, la tendencia sería hacia tormentas más aisladas y chaparrones.
Qué tiene que ver El Niño con las lluvias en Tucumán
Más allá del episodio puntual de tormentas, el escenario climático de los próximos meses está marcado por la presencia de El Niño, un fenómeno que modifica los patrones de temperatura y precipitaciones en distintas regiones del planeta.
Brito señaló que el fenómeno está vigente desde comienzos de junio y que, en el caso de Tucumán, su principal impacto se espera durante el verano.
"El Niño nos afecta con más lluvia, más que nada en el verano, no tanto en la primavera. La vista está puesta para nosotros desde noviembre en adelante, más que nada diciembre y enero, que van a ser los meses donde más podríamos registrar precipitaciones en Tucumán", explicó.
Sin embargo, el especialista puso un límite a las expectativas y aclaró que El Niño no necesariamente significa que Tucumán vaya a atravesar un verano excepcionalmente lluvioso.
En ese sentido, recordó que el fenómeno suele generar mayores impactos sobre el sur de Brasil, el Litoral argentino y Uruguay, mientras que en Tucumán, Salta y Jujuy puede traducirse en un incremento de las precipitaciones, aunque de menor intensidad.
Lloverá más que lo normal, pero menos que el verano pasado
Uno de los datos más destacados aportados por Brito es que el próximo verano podría registrar precipitaciones por encima de los valores normales, aunque serían menos intensas que las de la temporada anterior.
"Yo te diría que menos intensas", respondió al ser consultado sobre si las lluvias serían menores que las del verano pasado.
La comparación es importante: según explicó, el verano anterior quedó entre los más lluviosos de Tucumán desde que existen registros, desde 1960. Por eso, alcanzar nuevamente aquellos valores requeriría un escenario poco habitual.
De todos modos, Brito pidió no interpretar este pronóstico como una temporada seca. "Eso no quiere decir que no llueva mucho", remarcó.
Durante el verano tucumano, las tormentas fuertes, las lluvias intensas y los episodios de anegamientos forman parte de un escenario recurrente. Por eso, incluso con un fenómeno de El Niño que no sea extremadamente intenso para la provincia, recomendó mantener la atención.
Octubre tendrá humedad y temperaturas templadas a cálidas
Respecto de octubre, el meteorólogo anticipó un mes dominado por la presencia de aire húmedo, con temperaturas que no presentarían grandes variaciones.
"Octubre va a ser dominado por el aire húmedo. Ya de a poco vamos a entrar en la temporada de lluvias de Tucumán", sostuvo.
El panorama estará marcado por ambientes templados y cálidos, cada vez con mayor humedad. Se trata, según Brito, de una transición hacia el período del año característico de la provincia, cuando el calor y la humedad comienzan a ganar protagonismo.
Cómo será el verano en Tucumán
De cara al verano, el pronóstico apunta a temperaturas elevadas, aunque sin un escenario de calor extremo.
"Va a ser un verano caluroso, normal. Todos los veranos son calurosos en Tucumán. No vamos a ir a un verano de calor extremo", explicó Brito.
El termómetro podría alcanzar con frecuencia valores de 35°, 37° y 38°, mientras que los 40° serían más difíciles de superar. Sin embargo, la combinación de temperatura y humedad podría llevar las sensaciones térmicas por encima de los 40°.
En cuanto a las lluvias, el especialista estimó valores superiores a los habituales. En un verano normal, Tucumán suele acumular alrededor de 600 a 700 milímetros, mientras que la próxima temporada podría acercarse a valores del orden de 900 milímetros, de acuerdo con su explicación.