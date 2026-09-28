El Niño alcanzaría una intensidad histórica en diciembre: qué pasará con las lluvias y las temperaturas en la Argentina

El fenómeno de El Niño atraviesa una etapa de intensificación y las proyecciones meteorológicas anticipan un escenario de especial atención para la Argentina durante los próximos meses. El calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial podría alcanzar niveles extraordinarios hacia diciembre, en un episodio conocido como Super Niño, con posibles consecuencias sobre las lluvias, las temperaturas y el comportamiento de los principales ríos del país.