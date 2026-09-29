“Lo que ya no se vende, todavía puede alimentar”

“Es un gana-gana para la sociedad, para el donante, para el ambiente y el beneficiario final”, sostuvo el representante, quien remarcó que el alimento descartado también consume energía en su disposición final. La magnitud del problema es nacional. De acuerdo con la estimación oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en la Argentina se pierden y desperdician cada año 16 millones de toneladas de alimentos: 14,5 millones en las etapas de producción, almacenamiento, transporte y procesamiento, y 1,5 millón en la comercialización y el consumo. Lo rescatado se suma al resto de los alimentos que la institución distribuye todos los meses. Hoy la entidad abastece a 138 organizaciones sociales de toda la provincia, entre comedores, merenderos y grupos que se organizan para dar de comer en sus barrios, que alcanzan a unas 65.000 personas. Solo el año pasado, según el informe, se generaron 3.611.100 platos de comida. La convocatoria está abierta y apunta a empresas y productores de alimentos, supermercados e hipermercados, distribuidoras mayoristas y verdulerías. El esquema tiene tres pasos: el comercio informa qué excedentes tiene disponibles, el banco diseña con él el mecanismo de donación más simple para su operación y luego se hace cargo del retiro, la clasificación y la distribución. Además, por tratarse de una asociación civil sin fines de lucro con certificado de exención otorgado por ARCA, las donaciones en dinero o en especie pueden deducirse del impuesto a las Ganancias, dentro de los límites de la ley.