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El Colegio Nacional recupera sus rejas originales

Comenzarán a cerrar el perímetro de la sede escolar.

PAISAJE. El panorama habitual cambiará frente a Plaza Urquiza.
PAISAJE. El panorama habitual cambiará frente a Plaza Urquiza.
24 Septiembre 2026

Parecía la bienvenida a una celebridad. Sin embargo, los flashes, aplausos, videos, selfies e incluso globos celestes y blancos que enmarcaban el ingreso al Colegio Nacional Bartolomé Mitre el martes por la tarde no eran para recibir a una persona, sino para celebrar un acontecimiento inolvidable.

La comunidad educativa festejaba la llegada de un singular cargamento largamente esperado. Tras seis décadas de ausencia -luego de haber sido retiradas por decisiones políticas que se perdieron en el tiempo-, las antiguas rejas de hierro macizo que protegían la sede escolar desde su inauguración en 1914 volvieron para recuperar la fisonomía arquitectónica original del establecimiento.

En busca de las rejas que faltan del Colegio Nacional

En busca de las rejas que faltan del Colegio Nacional

Al final de la jornada escolar, un camión descargó en los jardines del colegio los primeros 29 paños, que se irán sumando en sucesivos traslados hasta completar los 97 necesarios para cubrir entre 370 y 375 metros del perímetro. Si bien las obras están a cargo de la Subdirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, el ingeniero Pablo Durando quiso esperar en persona la llegada de las estructuras junto al supervisor Pablo Plaza, ya que fue él quien llevó adelante la búsqueda y gestión para la restitución.

ALEGRÍA. La llegada de las rejas causó entusiasmo en los estudiantes. ALEGRÍA. La llegada de las rejas causó entusiasmo en los estudiantes.

Las verjas de metal todavía lucen pintadas de verde, el color que tenían en el Jardín Municipal Querubines, donde habían sido emplazadas. Otra parte de las piezas fue hallada en el Complejo Ledesma. Para concretar la recuperación, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Ministerio de Educación debieron firmar un convenio por el cual la cartera educativa se comprometió a reemplazar con nuevas obras de herrería las que se extrajeran del jardín municipal.

TRABAJOS. Las estructuras serán colocadas sobre mampostería. TRABAJOS. Las estructuras serán colocadas sobre mampostería.

Durando explicó que los paneles de hierro serán colocados alrededor del edificio, por calles Muñecas, Sarmiento y Santa Fe, “aunque todavía quedarían por cubrir sobre calle Maipú entre 100 y 120 metros de rejas que no hemos podido recuperar y seguimos en su búsqueda”, aclaró. Dijo que según se consignó en fotos antiguas, también faltarían tres portones de hierro de dos hojas que permanecen desaparecidos.

Restauradas

Además aclaró que las rejas no se colocarán inmediatamente, sino que primero deberán ser restauradas y luego colocadas sobre mampostería de ladrillo y columnas con hierro y hormigón, - en parte ya construido- para poder llegar a la medida original que era de 9,79 metros.

Cartas de lectores: Las rejas del Nacional

La recuperación patrimonial llevó varios años de trabajo. Comenzó en 2015, cuando Durando descubrió que las rejas del jardín Querubines coincidían con las que aparecían en las fotografías históricas del Colegio Nacional. “En 2023, apenas asumió la ministra Montaldo, me sugirió la necesidad de cerrar el predio del colegio para protegerlo del vandalismo. Le propuse buscar las rejas originales. Fue un proceso largo pero felizmente logramos recuperar este patrimonio”, concluyó.

Para la ministra Montaldo, en tanto, “estas rejas históricas significan mucho más que un cerramiento para la escuela. Su recuperación implica haber restaurado un pedazo de historia que le pertenece a esta comunidad educativa, y que hace a su identidad. Nos alegra que desde la escuela podamos contribuir a rescatar el patrimonio arquitectónico que es de todos los tucumanos”.

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