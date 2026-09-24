El Colegio Nacional recupera sus rejas originales

Al final de la jornada escolar, un camión descargó en los jardines del colegio los primeros 29 paños, que se irán sumando en sucesivos traslados hasta completar los 97 necesarios para cubrir entre 370 y 375 metros del perímetro. Si bien las obras están a cargo de la Subdirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, el ingeniero Pablo Durando quiso esperar en persona la llegada de las estructuras junto al supervisor Pablo Plaza, ya que fue él quien llevó adelante la búsqueda y gestión para la restitución.