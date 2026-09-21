Alerta en el sur de Salta: registraron 13 sismos este lunes y algunos se sintieron en Tucumán

Resumen para apurados
- El sur de Salta registró 13 sismos este lunes debido a la actividad tectónica regional; el mayor fue de 3,9 y se sintió en Tucumán sin causar daños.
- El temblor principal ocurrió a las 06:09 a 70 km de Cafayate. Su escasa profundidad de 5 kilómetros provocó que fuera percibido con mayor fuerza en la superficie.
- Aunque no hubo víctimas ni pérdidas materiales, la seguidilla mantiene en alerta a las autoridades ante posibles réplicas en la zona limítrofe interprovincial.
El sur de la provincia de Salta registró una intensa actividad sísmica durante este lunes 21 de septiembre. De acuerdo con los registros oficiales, se contabilizaron 13 sismos a lo largo de la jornada, varios de ellos concentrados en la zona cercana a Cafayate y algunos perceptibles en sectores de Tucumán.
Uno de los movimientos que más llamó la atención ocurrió durante las primeras horas de la mañana. Por su magnitud y, especialmente, por su escasa profundidad, el temblor pudo ser percibido por habitantes de la región.
Un sismo de magnitud 3,9 y apenas 5 kilómetros de profundidad
El movimiento más destacado se produjo a las 06:09:48, según los registros sísmicos, y alcanzó una magnitud de 3,9. El epicentro se ubicó a solo 5 kilómetros de profundidad, una característica que favorece que un terremoto pueda sentirse con mayor intensidad en la superficie aun cuando su magnitud no sea elevada.
El epicentro fue localizado en las coordenadas 25,944° de latitud sur y 66,659° de longitud oeste.
De acuerdo con la ubicación informada, el punto se encuentra aproximadamente:
70 kilómetros al oeste de Cafayate.
76 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra.
76 kilómetros al sudeste de Incahuasi.
La cercanía del epicentro con el límite entre las áreas de influencia sísmica de Salta y Tucumán explica que algunos de los movimientos hayan podido ser percibidos más allá de la provincia donde se produjo la mayor parte de la actividad.
¿Por qué se sintieron algunos sismos en Tucumán?
La profundidad del foco sísmico es uno de los factores que determina cuánto puede sentirse un movimiento en la superficie. En este caso, los 5 kilómetros de profundidad del sismo de magnitud 3,9 constituyen un dato relevante.
Además, el sur de Salta se encuentra relativamente cerca de distintos sectores de Tucumán, por lo que un movimiento superficial puede ser percibido a una distancia considerable, dependiendo de su magnitud, profundidad y de las características del terreno.
La sucesión de 13 movimientos durante este lunes volvió a poner el foco sobre la actividad sísmica de la región. Hasta el momento, no se informaron daños materiales ni personas heridas como consecuencia de estos temblores.