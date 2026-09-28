La Selección volvió a los entrenamientos: cómo sigue la preparación para enfrentar a Bolivia

Scaloni hablará antes de viajar a Córdoba

Entre las novedades también estuvieron las reincorporaciones de Tomás Palacios y Leonel Flores. Fueron los únicos convocados que tuvieron actividad durante el fin de semana: el futbolista de Estudiantes disputó la Supercopa Internacional, mientras que el jugador de Boca tuvo participación en la Copa Argentina.