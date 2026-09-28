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La Selección volvió a los entrenamientos: cómo sigue la preparación para enfrentar a Bolivia

El plantel dirigido por Lionel Scaloni retomó los trabajos en Ezeiza después de tener el fin de semana libre. Este martes habrá conferencia de prensa y posteriormente la delegación viajará a Córdoba para disputar el primero de sus tres amistosos.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección.
Emiliano Martínez, arquero de la Selección.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección Argentina retomó las prácticas este lunes en Ezeiza bajo las órdenes de Lionel Scaloni para preparar el amistoso frente a Bolivia por la fecha FIFA.
  • Tras un fin de semana libre, el plantel realizó tareas diferenciadas de campo y gimnasio, sumando las reincorporaciones de los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores.
  • El equipo viajará a Córdoba para el cotejo y luego disputará dos duelos en el Monumental, entre ellos el previsto como partido de despedida de Lionel Messi ante Benín.
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La Selección volvió al trabajo. Después de tener el fin de semana libre, el plantel retomó los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza y comenzó a preparar el amistoso frente a Bolivia, el primero de los tres compromisos programados para esta fecha FIFA.

La jornada comenzó con una imagen particular. Antes de iniciar los trabajos, Lionel Scaloni mantuvo una conversación dentro del campo de juego con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Posteriormente, el plantel se dividió para realizar diferentes tareas. Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Julián Álvarez y Exequiel Palacios integraron un grupo reducido que comenzó con un juego distendido sobre el césped.

Nicolás Tagliafico y Thiago Almada, en tanto, trabajaron en el gimnasio y realizaron bicicleta fija debido a molestias que arrastraban previamente y a sus respectivos procesos de recuperación.

La práctica tuvo sus primeros 30 minutos abiertos a los medios de comunicación.

Scaloni hablará antes de viajar a Córdoba

Entre las novedades también estuvieron las reincorporaciones de Tomás Palacios y Leonel Flores. Fueron los únicos convocados que tuvieron actividad durante el fin de semana: el futbolista de Estudiantes disputó la Supercopa Internacional, mientras que el jugador de Boca tuvo participación en la Copa Argentina.

El cronograma continuará este martes. Scaloni brindará una conferencia de prensa desde las 14.15 y posteriormente dirigirá una nueva práctica. Una vez finalizada la actividad, la delegación viajará rumbo a Córdoba para afrontar el amistoso contra Bolivia.

Por el momento no existe una formación confirmada y una de las principales expectativas pasa por conocer cuánto lugar tendrán los jóvenes convocados. Algunos podrían sumar sus primeros minutos con la Selección, mientras que otros futbolistas regresaron al plantel después de un período fuera de las citaciones.

El cuerpo técnico también piensa más allá de esta ventana internacional. Entre los jugadores que aparecen bajo seguimiento se encuentra Lautaro Blanco, lateral de Boca, que podría ingresar en consideración para la convocatoria de noviembre.

Después del duelo con Bolivia, Argentina continuará su calendario con dos encuentros en el estadio Monumental: primero recibirá a Burkina Faso y luego enfrentará a Benín. Este último compromiso tendrá además un condimento especial, ya que está previsto como el partido de despedida de Lionel Messi.

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