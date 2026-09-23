Enzo Fernández pidió la continuidad de Scaloni y habló de la despedida de Messi: “Duele mucho”

Resumen para apurados
- Al llegar hoy a Argentina para los próximos amistosos, Enzo Fernández pidió la renovación de Lionel Scaloni y lamentó la inminente despedida de Lionel Messi de la Selección.
- El volante se sumó al plantel para los duelos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, encuentro que marcará el adiós de Messi, mientras el DT negocia su contrato con la AFA.
- El fin de ciclo de Messi obligará al equipo a iniciar una nueva etapa de recambio, con la ratificación de Scaloni como pilar clave para garantizar la continuidad del proyecto.
Enzo Fernández arribó a la Argentina para sumarse al plantel de la Selección de cara a los tres amistosos que disputará durante la próxima fecha FIFA. El flamante refuerzo del Manchester City habló después de su llegada y dejó definiciones sobre dos nombres fundamentales del ciclo: Lionel Messi y Lionel Scaloni.
El mediocampista de 25 años se incorporará al equipo que afrontará los encuentros contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, este último marcado por la despedida de Messi de la camiseta argentina.
“Muy contento de estar acá otra vez. Ahora a disfrutar con mi familia y la Selección. Siempre es especial volver, para mí es un privilegio formar parte de la Selección”, expresó Fernández.
Enzo Fernández y la despedida de Messi
El partido frente a Benín, previsto para el 6 de octubre, tendrá un componente emocional especial para los integrantes del plantel. Será la última presentación de Messi con la Selección y Enzo reconoció el impacto que tendrá para el grupo cerrar una etapa junto al capitán.
“Es una despedida que duele mucho, pero hay que disfrutar con Leo este momento que es tan especial. Sabemos el legado que deja y lo especial que es para nosotros”, señaló.
El ex River también fue consultado sobre cómo imagina el comienzo de una nueva etapa sin el futbolista que lideró a la Argentina durante buena parte de las últimas dos décadas. Sin embargo, prefirió concentrarse primero en aprovechar sus últimos días como compañero.
“Todavía no se fue, hay que disfrutar al máximo y a partir de ahí empieza un proceso fuerte”, explicó.
El respaldo a Scaloni
Fernández también se pronunció sobre la situación contractual de Lionel Scaloni, cuyo vínculo vence en diciembre y mantiene negociaciones con la AFA para extender su continuidad al frente del seleccionado.
“Ojalá que renueve, es muy importante para nosotros y el armador. Él ya lo sabe, no hace falta que le digamos nada”, aseguró.
Así, mientras la Selección empieza a completar su plantel para afrontar la triple fecha FIFA, Enzo dejó en claro la postura del grupo respecto del entrenador y puso el foco en disfrutar los últimos momentos junto a Messi antes de comenzar una nueva etapa.