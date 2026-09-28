Política

Jaldo, sobre la foto de Manzur con Cristina Kirchner: "Es un pollerudo"

El gobernador afirmó que el senador nacional recurrió a la ex presidenta debido a su “debilidad política”. Un historial de tensiones.

EN ACTIVIDAD OFICIAL. El gobernador Osvaldo Jaldo, jefe del Poder Ejecutivo y conductor del PJ. Foto ilustrativa de Comunicación Pública
EN ACTIVIDAD OFICIAL. El gobernador Osvaldo Jaldo, jefe del Poder Ejecutivo y conductor del PJ. Foto ilustrativa de Comunicación Pública
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, tildó de "pollerudo" al senador Juan Manzur tras reunirse con Cristina Kirchner, atribuyendo el encuentro a su debilidad política.
  • La declaración revive el histórico enfrentamiento interno en el peronismo tucumano entre ambos dirigentes por el liderazgo del Partido Justicialista local.
  • Este cruce profundiza la fractura del PJ tucumano y anticipa una dura disputa por el armado electoral y la conducción partidaria de cara a 2027.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Cristina Fernández de KirchnerJuan ManzurOsvaldo JaldoMiguel AcevedoElecciones 2027
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Manzur se reunió con Cristina Fernández de Kirchner y hablaron sobre Tucumán

Manzur se reunió con Cristina Fernández de Kirchner y hablaron sobre Tucumán

Lo más popular
Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas
1

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: Me equivoqué y le pedí disculpas
2

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: "Me equivoqué y le pedí disculpas"

Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”
3

Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
4

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
5

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Ranking notas premium
Retroceder nunca, rendirse jamás
1

Retroceder nunca, rendirse jamás

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán
2

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
3

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
4

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado
5

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Más Noticias
Milei arma una foto federal en París: los 13 gobernadores que lo acompañarán a la Argentina Week

Milei arma una foto federal en París: los 13 gobernadores que lo acompañarán a la "Argentina Week"

Las principales frases de Milei: Bullrich, críticas a Rubinstein y Prat-Gay, Olivos como “base militar” y la visita de León XIV

Las principales frases de Milei: Bullrich, críticas a Rubinstein y Prat-Gay, Olivos como “base militar” y la visita de León XIV

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: Me equivoqué y le pedí disculpas

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: "Me equivoqué y le pedí disculpas"

Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”

Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Causa Andis: detectan sobreprecios de hasta 1.972%

Causa Andis: detectan sobreprecios de hasta 1.972%

Comentarios