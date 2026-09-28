Jaldo, sobre la foto de Manzur con Cristina Kirchner: "Es un pollerudo"

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, tildó de "pollerudo" al senador Juan Manzur tras reunirse con Cristina Kirchner, atribuyendo el encuentro a su debilidad política.
- La declaración revive el histórico enfrentamiento interno en el peronismo tucumano entre ambos dirigentes por el liderazgo del Partido Justicialista local.
- Este cruce profundiza la fractura del PJ tucumano y anticipa una dura disputa por el armado electoral y la conducción partidaria de cara a 2027.
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