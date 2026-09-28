Atlético Tucumán puede clasificarse a la Libertadores sin ganar la Copa Argentina: qué debe pasar

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán podría clasificar a la Libertadores 2027 en Argentina este año si accede a la final de la Copa Argentina y cae ante Boca, si el Xeneize ya obtuvo otro cupo.
- El reglamento cede el cupo al subcampeón si el campeón gana el torneo local o la Sudamericana. El Decano disputará la semifinal en octubre ante Estudiantes o Platense.
- Acceder al torneo continental marcaría el regreso de Atlético Tucumán a la elite internacional, mientras Falcioni prioriza avanzar a la final prevista para el 4 de noviembre.
Atlético Tucumán todavía tiene demasiado camino por recorrer como para hacer cuentas definitivas. En el vestuario de Julio César Falcioni la lógica sigue siendo la misma que lo llevó hasta acá: partido a partido. Sin embargo, mientras el “Decano” espera conocer a su rival en las semifinales de la Copa Argentina, el cuadro y el reglamento permiten empezar a mirar, aunque sea de reojo, hacia un objetivo que ilusiona: volver a disputar la Copa Libertadores en 2027.
Cómo puede clasificar Atlético a la Copa Libertadores 2027
El camino que depende exclusivamente de Atlético es claro. Si gana la Copa Argentina, se clasificará directamente a la Libertadores como Argentina 3. El reglamento establece seis plazas provenientes del fútbol local: los campeones del Apertura, Clausura y Copa Argentina, más los tres mejores equipos de la tabla general que todavía no hayan conseguido su lugar por otra vía.
Pero el triunfo de Boca sobre Racing del domingo agregó una variable interesante. El “Xeneize” avanzó a semifinales y enfrentará a Banfield, mientras que Atlético espera por el vencedor del duelo que Estudiantes y Platense jugarán este jueves. Por la disposición del cuadro, Atlético y Boca solamente podrían encontrarse en una eventual final.
Qué necesita Atlético si Boca gana la Copa Argentina
El avance del equipo de Rodolfo Arruabarrena no cambia todavía la situación en 25 de Mayo y Chile, pero abre una posibilidad reglamentaria. Para que entre en juego, ambos deberían llegar a la final y el “Xeneize”, además de ganarla, tendría que conseguir su clasificación a la Libertadores por alguna de las vías que permiten que el cupo de la Copa Argentina pase al siguiente mejor ubicado del certamen.
Una de ellas es el Clausura. Si Boca se consagra campeón del torneo y luego derrota a Atlético en una hipotética final de Copa Argentina, el “Decano” heredaría la plaza Argentina 3. El artículo 27.8 del reglamento señala que, si el campeón del certamen federal ya posee una plaza por haber ganado el Apertura o el Clausura, conserva ese lugar y el boleto de la Copa Argentina pasa al siguiente equipo de Primera mejor ubicado en la competencia. Si Atlético fuese finalista, sería justamente ese equipo.
También podría ocurrir si Boca gana la Copa Sudamericana. El equipo de la Ribera enfrentará a Vasco da Gama en semifinales, mientras que Atlético Mineiro y Montevideo Torque disputarán la otra llave. El campeón de la Sudamericana obtiene una plaza adicional para la Libertadores 2027 y, si además conquista la Copa Argentina, el cupo correspondiente al torneo federal pasa al siguiente equipo de Primera mejor ubicado.
Por qué la Tabla Anual de Boca no clasificaría a Atlético
Distinto es el caso de la Tabla Anual. Que Boca consiga su clasificación únicamente por esa vía no beneficiaría al subcampeón de la Copa Argentina. Si gana el torneo federal y también termina en zona de Libertadores por la General, utilizará la plaza Argentina 3 y su lugar en la tabla correrá hacia el siguiente equipo mejor ubicado en esa clasificación.
En resumen: Atlético sólo heredaría el cupo si Boca gana la Copa Argentina y ya está clasificado a la Libertadores por haber sido campeón del Clausura o de la Sudamericana; no si su otra vía de clasificación es la tabla anual.
Claro que, antes de cualquiera de esas cuentas, el “Xeneize” deberá superar a Banfield y el “Decano” tendrá que hacer lo propio frente a Estudiantes o Platense.
Cuándo y dónde jugaría Atlético la semifinal de la Copa Argentina
Por ahora no existe una confirmación oficial sobre cuándo ni dónde jugará Atlético su semifinal. Sin embargo, el calendario ya ofrece algunas pistas para acotar las posibilidades.
La final de la Copa Argentina está prevista para el miércoles 4 de noviembre, con sede y horario a confirmar. Eso obligaría a que las semifinales se disputen durante octubre. A su vez, Atlético ya tiene ocupados los primeros días del mes: recibirá a Barracas Central el sábado 3, a las 17, en el Monumental, y visitará a Gimnasia de La Plata el viernes 9, a las 18, en el Bosque. Esos compromisos empiezan a delimitar las ventanas disponibles, aunque todavía habrá que esperar la programación oficial y también conocer al rival.
Ese último punto puede ser determinante. Estudiantes, que este jueves enfrentará a Platense, también está en semifinales de la Copa Libertadores. Si avanza en la Copa Argentina, su calendario internacional será otro factor que la organización deberá contemplar antes de fijar el partido: jugará contra Flamengo el 15 y 22 de octubre. Boca, por su parte, disputará las semifinales de la Copa Sudamericana el 13 y 20 del mismo mes.
Sobre la sede también aparece una primera certeza. Según pudo saber LA GACETA, la semifinal no se disputará en Buenos Aires. Atlético hace fuerza para que esta vez el escenario quede más cerca de Tucumán, después de una ruta que lo llevó dos veces a Rosario y, en cuartos de final, hasta Lomas de Zamora. En ese sentido, Salta aparece como una posibilidad concreta.
Por ahora son apenas indicios. La Libertadores aparece en el horizonte y las combinaciones reglamentarias existen, pero en Atlético saben que cualquier cálculo empieza en un mismo lugar: la semifinal que todavía deben jugar.