Atlético Tucumán puede clasificarse a la Libertadores sin ganar la Copa Argentina: qué debe pasar

La final de la Copa Argentina está prevista para el miércoles 4 de noviembre, con sede y horario a confirmar. Eso obligaría a que las semifinales se disputen durante octubre. A su vez, Atlético ya tiene ocupados los primeros días del mes: recibirá a Barracas Central el sábado 3, a las 17, en el Monumental, y visitará a Gimnasia de La Plata el viernes 9, a las 18, en el Bosque. Esos compromisos empiezan a delimitar las ventanas disponibles, aunque todavía habrá que esperar la programación oficial y también conocer al rival.