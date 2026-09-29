Durante tres días, en Tucumán se hablará francés

A metros de la Casa Histórica

El momento más abierto y participativo de la celebración tendrá lugar mañana desde las 18 en la Plaza Temática, ubicada en la intersección de Congreso y San Lorenzo, en la esquina de la Casa Histórica. Con la consigna “Francia llega a la Plaza”, el espacio público se transformará en un punto de encuentro para acercarse a la lengua y sus expresiones culturales de una manera lúdica. Habrá stands de gastronomía francesa, música en vivo, clases gratuitas de francés y de cocina, concursos de disfraces, quizz y sorteos.