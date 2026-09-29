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Durante tres días, en Tucumán se hablará francés

Mañana se inicia una fiesta que incluirá música, gastronomía, literatura y otras actividades.

MACARONS. Una delicia, típica de la inigualable pastelería francesa.
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Hace 4 Hs

Por unos días, Tucumán hablará en francés. Pero no será necesario dominar la lengua de Molière para participar. Entre mañana y el viernes, distintos espacios de San Miguel de Tucumán se convertirán en escenarios de una celebración que propone acercar la cultura francesa a públicos de todas las edades, por medio de la literatura, la gastronomía, la música y diversas actividades recreativas.

La iniciativa se desarrollará en coincidencia con el XVIII Congreso Nacional de Profesores de Francés, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Alianza Francesa de Tucumán y el Instituto de Enseñanza Superior Lola Mora. Bajo el lema “El francés en el corazón del Jardín”, la propuesta apunta a demostrar que aprender una lengua también significa abrir una puerta hacia otras formas de conocer, crear y relacionarse con el mundo.

Estudiar francés abre puertas mucho más allá del aula y de la dedicación a la docencia

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Uno de los recorridos posibles será el gastronómico. Durante las tres jornadas, los establecimientos Monet, Danú, Aló, De Lucca y María Bonita se sumarán a la iniciativa con platos y preparaciones de inspiración francesa. La invitación será, en este caso, a descubrir la cultura también a través de sus sabores.

Tres días entre letras

Los libros tendrán su propio espacio en El Ateneo, de 25 de Mayo 182. Allí, siempre desde las 19, se desarrollará el ciclo “Tres días entre Letras Francesas”, con encuentros que reunirán a escritores, docentes y artistas en torno a autores y obras emblemáticas.

Mañana, la profesora Susana Molina ofrecerá la conferencia “Lo íntimo es político: leer a Annie Ernaux”, dedicada a la obra de la escritora francesa, Premio Nobel de Literatura. El jueves será el turno del cineasta y escritor Fabián Soberón, quien abordará el vínculo entre “Ficción y autobiografía: escritores franceses que influyeron en mi escritura”. El cierre llegará el viernes, cuando la narradora oral y profesora Clarisa Condorí recorra los cuentos de Guy de Maupassant a partir de una propuesta de narración oral.

A metros de la Casa Histórica

El momento más abierto y participativo de la celebración tendrá lugar mañana desde las 18 en la Plaza Temática, ubicada en la intersección de Congreso y San Lorenzo, en la esquina de la Casa Histórica. Con la consigna “Francia llega a la Plaza”, el espacio público se transformará en un punto de encuentro para acercarse a la lengua y sus expresiones culturales de una manera lúdica. Habrá stands de gastronomía francesa, música en vivo, clases gratuitas de francés y de cocina, concursos de disfraces, quizz y sorteos.

El francés de Tucumán se destaca: el Lola Mora y la UNT, dos de nueve con sello Argentina Francófona

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La propuesta apunta especialmente a sacar el idioma del ámbito estrictamente académico y convertirlo en una experiencia compartida. Para quienes ya estudian francés será una oportunidad de encontrarse con otros hablantes y docentes; para quienes nunca se acercaron a la lengua, una manera informal de descubrirla.

Durante tres días, entonces, el francés dejará por un momento las aulas para instalarse en librerías, restaurantes y espacios públicos de la ciudad. Una celebración que combina idioma, literatura, gastronomía y entretenimiento y que busca recordar que una lengua no es solamente un conjunto de palabras, ya que también es una puerta de entrada a una cultura.

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