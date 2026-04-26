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El francés de Tucumán se destaca: el Lola Mora y la UNT, dos de nueve con sello Argentina Francófona

La reconocimiento premia equipos que convierten al francés en plataforma de internacionalización, calidad académica e inclusión para estudiantes, futuros docentes y sus comunidades.

DEL AULA AL MUNDO. La distinción internacional posiciona a Tucumán dentro de una red global vinculada a la lengua francesa. / SELLO DEL AULA AL MUNDO. La distinción internacional posiciona a Tucumán dentro de una red global vinculada a la lengua francesa. / SELLO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El IES Lola Mora y la UNT de Tucumán recibieron el sello “Label Argentine Francophone” el 20 de marzo en Buenos Aires por su excelencia en la enseñanza y formación docente del francés.
  • Elegidas entre nueve instituciones nacionales, estas entidades acceden a redes de cooperación y financiamiento, reforzando la trayectoria académica de 40 años que tiene la provincia.
  • Esta distinción posiciona a Tucumán como referente regional; en octubre, la provincia será sede del Congreso Nacional de Profesores de Francés y de la Jornada Nacional de Estudiantes.
Resumen generado con IA

El 20 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Francofonía, dos instituciones de Tucumán sumaron un reconocimiento internacional. El profesorado de Francés del Instituto de Enseñanza Superior “Lola Mora” y la Universidad Nacional de Tucumán recibieron el sello “Label Argentine Francophone”, una distinción que destaca la calidad en la formación docente y el compromiso con la enseñanza del idioma.

La entrega se realizó en la Embajada de Francia en Buenos Aires y reunió a autoridades educativas, representantes diplomáticos y docentes de distintas provincias.

Un reconocimiento que pone a Tucumán en el mapa

El sello es impulsado por el Institut Français d’Argentine junto a organismos nacionales y el Grupo de Embajadores Francófonos. En esta edición, nueve instituciones de nivel superior —universitarias y no universitarias— fueron seleccionadas en todo el país.

Que dos de ellas sean tucumanas refuerza el posicionamiento de la provincia en la enseñanza del francés. El IES “Lola Mora”, con más de 40 años de trayectoria, forma docentes que hoy se desempeñan en distintos niveles educativos.

El “Label Argentine Francophone” funciona como un aval internacional que certifica la calidad académica y el vínculo con la lengua y la cultura francesa.

Además, habilita el acceso a redes de cooperación, programas de formación y posibles financiamientos. Las instituciones distinguidas también podrán postularse para participar en el Congreso Panamericano de Profesores e Investigadores de Francés, que se realizará en Lima.

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Tucumán, sede de encuentros clave

El reconocimiento llega en un año con agenda cargada. San Miguel de Tucumán será sede del XVIII Congreso Nacional de Profesores de Francés, del 30 de septiembre al 2 de octubre, bajo el lema “Le français au cœur du Jardin : héritage et avenir”.

En paralelo, el 1 y 2 de octubre se realizará la I Jornada Nacional de Estudiantes de Francés, organizada por alumnos de la carrera de Francés de la Universidad Nacional de Tucumán y del IES Lola Mora.

El reconocimiento confirma un recorrido sostenido y proyecta a Tucumán dentro del circuito académico del francés. Para quienes estudian o piensan formarse en idiomas, deja una señal clara: hay propuestas locales con alcance internacional.

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