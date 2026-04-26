El francés de Tucumán se destaca: el Lola Mora y la UNT, dos de nueve con sello Argentina Francófona

El 20 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Francofonía, dos instituciones de Tucumán sumaron un reconocimiento internacional. El profesorado de Francés del Instituto de Enseñanza Superior “Lola Mora” y la Universidad Nacional de Tucumán recibieron el sello “Label Argentine Francophone”, una distinción que destaca la calidad en la formación docente y el compromiso con la enseñanza del idioma.