Día de la Ciudad: cómo funcionarán los servicios municipales este martes en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán decretó asueto este martes por el Día de la Ciudad, por lo que las dependencias municipales y escuelas no atenderán, con guardias en áreas esenciales.
- La jornada conmemora el 341° aniversario del traslado desde Ibatín. No habrá clases ni administración, pero la recolección de residuos y colectivos funcionarán con normalidad.
- Las guardias médicas de 24 horas garantizarán las urgencias, mientras que la atención y los reclamos vecinales continuarán canalizándose a través de la aplicación municipal.
Este martes 29 de septiembre se conmemora el Día de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, en coincidencia con el 341° aniversario del traslado de la ciudad desde Ibatín a su actual emplazamiento y la celebración de San Miguel Arcángel, patrono de la capital tucumana.
Por este motivo, habrá asueto administrativo para el personal de la Municipalidad capitalina, mientras que los distintos servicios municipales funcionarán con modalidades especiales durante la jornada, informó el Departamento Ejecutivo en un comunicado.
En las escuelas municipales no se dictarán clases. La medida alcanza a las escuelas Gabriela Mistral y Alfonsina Storni y a los jardines de infantes Querubines, Semillita, Ardillitas y Espiguitas.
En la Asistencia Pública, ubicada en Chacabuco 239, no habrá atención en consultorios. Sin embargo, funcionarán las guardias médica, de enfermería y odontológica para atender emergencias durante las 24 horas.
El servicio de ómnibus circulará con su frecuencia habitual, mientras que la recolección de residuos se realizará con normalidad.
Los cementerios Municipal mantendrán sus horarios habituales. El cementerio del Norte, ubicado en Juan B. Justo y México; el del Oeste, en Asunción 150; y el Jardín, en Eduardo Wilde al 300, permanecerán abiertos de 8 a 12 y de 15 a 18.
En tanto, el Mercado Municipal Dorrego, ubicado en avenida Roca y Marina Alfaro, permanecerá cerrado durante toda la jornada.
Tampoco habrá atención presencial en la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270, ni en las demás oficinas administrativas de la Municipalidad.
Para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, las áreas operativas del Municipio dispondrán guardias especiales durante todo el día.
Los vecinos podrán realizar reclamos a través de la App Ciudad SMT por distintas situaciones, entre ellas problemas en calles, alumbrado, basurales, semáforos y transporte.