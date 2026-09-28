“Ya no somos una selección top”: la dura sentencia de un campeón del mundo sobre la crisis de Alemania
El seleccionado alemán no ganó en los primeros dos partidos de Jürgen Klopp y sufrió una histórica derrota frente a Grecia. Bastian Schweinsteiger y Joshua Kimmich reconocieron el difícil momento de la “Mannschaft”.
Resumen para apurados
- Bastian Schweinsteiger y Joshua Kimmich admitieron que Alemania ya no es un equipo de élite tras un mal inicio de Jürgen Klopp y una histórica derrota ante Grecia.
- La crisis se profundizó con apenas un punto en dos partidos bajo Klopp, sumándose a eliminaciones tempranas en los mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026.
- Frente a esta década de frustraciones, Klopp anticipó cambios profundos en el plantel para intentar reconstruir la identidad y devolver a la selección al primer nivel mundial.
Alemania no logra recuperar el lugar que ocupó durante décadas entre las grandes potencias del fútbol mundial. El comienzo del ciclo de Jürgen Klopp profundizó las dudas: después del empate 1-1 frente a Países Bajos, la “Mannschaft” perdió 1-0 contra Grecia por la Nations League y encendió nuevamente las alarmas.
La caída tuvo además un componente histórico. Fue la primera derrota de Alemania frente al seleccionado griego en un partido oficial y volvió a poner bajo discusión el presente de un equipo que arrastra resultados decepcionantes desde la conquista del Mundial de Brasil 2014.
Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo hace 12 años y actualmente comentarista televisivo, fue uno de los más contundentes al analizar la situación.
“Ya no somos una selección top”, sentenció el ex mediocampista. Luego profundizó su análisis y apuntó directamente contra la falta de futbolistas capaces de desequilibrar partidos. “Hemos caído en la mediocridad. Ya no tenemos jugadores que marquen la diferencia”, aseguró.
Kimmich coincidió con Schweinsteiger
Las palabras del histórico mediocampista encontraron respaldo dentro del propio plantel. Joshua Kimmich, capitán del seleccionado y jugador del Bayern Múnich, reconoció que Alemania está lejos del nivel que pretende recuperar.
“Es difícil no estar de acuerdo con él”, admitió. “En este momento estamos muy lejos de ser un equipo de élite”, agregó.
La preocupación tiene antecedentes. Desde el título conseguido en Brasil 2014, Alemania quedó eliminada en la fase de grupos de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. En 2026 tampoco consiguió cambiar la tendencia y se despidió en 16avos de final después de caer por penales frente a Paraguay.
En ese período, sus principales resultados fueron las semifinales de la Eurocopa 2016, el título de la Copa Confederaciones 2017 y el cuarto puesto de la Nations League 2025.
Klopp asumió la responsabilidad
Con apenas dos partidos al frente del seleccionado, Klopp pidió tiempo para construir su equipo y se hizo cargo del flojo comienzo.
“Es parte del proceso de un ciclo que recién comienza. La formación, los jugadores, la cantidad de cambios, me hago cargo del 100%”, afirmó.
Sobre la derrota contra Grecia, el entrenador reconoció que todavía falta convicción en la propuesta. “No creo que lo mereciéramos, pero pasó de todos modos y acá estamos. Grecia tenía un plan para este partido. Tenemos que estar más convencidos sobre lo que hacemos y, a partir de ahí, las cosas se van a poner mejores”, explicó.
Klopp también adelantó modificaciones para los próximos compromisos. “Vamos a cambiar al plantel y al equipo”, anticipó.
El desafío recién comienza para el ex entrenador del Liverpool. Sin embargo, las palabras de Schweinsteiger y Kimmich reflejan que el problema alemán excede sus primeros resultados: después de más de una década de frustraciones, la “Mannschaft” continúa buscando el camino para regresar a la elite mundial.