“Ya no somos una selección top”: la dura sentencia de un campeón del mundo sobre la crisis de Alemania

Sobre la derrota contra Grecia, el entrenador reconoció que todavía falta convicción en la propuesta. “No creo que lo mereciéramos, pero pasó de todos modos y acá estamos. Grecia tenía un plan para este partido. Tenemos que estar más convencidos sobre lo que hacemos y, a partir de ahí, las cosas se van a poner mejores”, explicó.