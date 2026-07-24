Klopp asumió como DT de Alemania, prometió una revolución y lanzó una advertencia al plantel

Resumen para apurados
- Jürgen Klopp asumió hoy como nuevo DT de la selección de Alemania para reemplazar a Julian Nagelsmann tras la eliminación del equipo en el Mundial 2026.
- Firmó contrato hasta 2030, prometió una reestructuración profunda, analizó a 57 futbolistas y advirtió que iniciará un recambio generacional sin titulares fijos.
- Su debut será en la Nations League y buscará devolver a Alemania a la élite del fútbol mundial tras acumular fracasos consecutivos en los últimos mundiales.
Jürgen Klopp volvió a ponerse el buzo de entrenador. Después de haber asegurado que dejaría la dirección técnica tras su salida de Liverpool en 2024, el alemán aceptó el desafío de conducir a la selección de su país y fue presentado oficialmente como reemplazante de Julian Nagelsmann, luego de la decepcionante actuación de Alemania en el Mundial 2026.
El entrenador, de 59 años, firmó contrato hasta el Mundial 2030 y dejó en claro que iniciará una nueva etapa con cambios importantes. "Los jugadores tendrán oportunidades que ni siquiera esperan. Porque me gusta ser audaz. Siempre lo he sido y siempre lo seré", afirmó durante la conferencia de prensa, en la que también anticipó que buscará un equipo protagonista y con una identidad marcada.
Un nuevo comienzo para Alemania
Klopp explicó que ya evaluó a decenas de futbolistas y avisó que nadie tiene el puesto asegurado. "Analicé a 57 jugadores de campo. Tuvimos muchos buenos jugadores en el Mundial que no rindieron especialmente bien. Hay margen de mejora", sostuvo. Además, remarcó que pretende involucrarse en toda la estructura del seleccionado y lanzó una advertencia: "Quien fiche a Jürgen, se lo queda. Hoy todos estaban contentos, pero no estoy seguro de que vaya a ser así todos los días".
En cuanto a su propuesta futbolística, el exDT de Borussia Dortmund y Liverpool aseguró que la presión tras pérdida será uno de los pilares de su ciclo y confirmó que utilizará una defensa de cuatro futbolistas. También abrió la puerta a un importante recambio generacional. "Hoy nadie está descartado. Es un nuevo comienzo", señaló, al tiempo que destacó el talento de los campeones mundiales y europeos Sub-17, a quienes espera integrar al plantel mayor.
El debut oficial de Klopp será en la próxima ventana de la Nations League, entre fines de septiembre y comienzos de octubre, cuando Alemania enfrente a Países Bajos, Grecia y Serbia. El objetivo será dejar atrás una etapa marcada por las tempranas eliminaciones en Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026, donde el seleccionado quedó eliminado en los 16avos de final frente a Paraguay.