Klopp asumió como DT de Alemania, prometió una revolución y lanzó una advertencia al plantel

Un nuevo comienzo para Alemania

Klopp explicó que ya evaluó a decenas de futbolistas y avisó que nadie tiene el puesto asegurado. "Analicé a 57 jugadores de campo. Tuvimos muchos buenos jugadores en el Mundial que no rindieron especialmente bien. Hay margen de mejora", sostuvo. Además, remarcó que pretende involucrarse en toda la estructura del seleccionado y lanzó una advertencia: "Quien fiche a Jürgen, se lo queda. Hoy todos estaban contentos, pero no estoy seguro de que vaya a ser así todos los días".