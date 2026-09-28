Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Malasia

El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 se traslada a Malasia, donde el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio correspondiente a la 16ª fecha del calendario, en el circuito de Sepang. La cita llega después del complicado fin de semana que tuvo Franco Colapinto en Azerbaiyán, donde quedó fuera de carrera y luego se vio envuelto en la polémica con Lando Norris, que finalmente se resolvió con disculpas del británico.