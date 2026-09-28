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Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Malasia

El piloto argentino viene de tener un mal fin de semana en Azerbaiyán. Tendrá que cumplir una sanción.

Franco Colapinto, de Alpine.
Franco Colapinto, de Alpine.
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto disputará el GP de Malasia de Fórmula 1 este fin de semana en Sepang, buscando recuperarse tras su abandono en la fecha previa en Azerbaiyán.
  • El argentino arrastra una penalización de cinco puestos en la grilla por su choque en Bakú, debiendo adaptarse a un trazado técnico con alta humedad y calor extremo.
  • Tendrá el desafío de lograr una sólida clasificación para contrarrestar la sanción y reposicionarse en la grilla del campeonato mundial en su etapa decisiva.
Resumen generado con IA

El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 se traslada a Malasia, donde el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio correspondiente a la 16ª fecha del calendario, en el circuito de Sepang. La cita llega después del complicado fin de semana que tuvo Franco Colapinto en Azerbaiyán, donde quedó fuera de carrera y luego se vio envuelto en la polémica con Lando Norris, que finalmente se resolvió con disculpas del británico.

El pilarense fue sancionado con una pérdida de cinco puestos en la parrilla de salida de su próxima carrera tras chocar de Bakú, por lo que tendrá que tener un buen desempeño en la clasificación.

El trazado malasio es uno de los más completos de la máxima categoría. Su amplio recorrido combina largas rectas, zonas de frenada intensa y una variedad de curvas rápidas y fluidas, lo que permite a los pilotos atacar desde múltiples trazadas.

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El circuito es conocido por su calor y humedad, y los repentinos aguaceros tropicales pueden cambiar las condiciones en un instante. Entre las secciones más destacadas se encuentran la larga curva que une las curvas 5 y 6, y la singular horquilla final de la curva 15 que desemboca en la recta principal.

Cronograma y horarios

Viernes 2 de octubre

- Práctica Libre 1: 1.30

- Práctica Libre 2: 5.00

Sábado 3 de octubre

- Práctica Libre 3: 1.30

- Clasificación: 5.00

Domingo 4 de octubre

- Carrera: 4.00

Temas Fórmula 1Franco Colapinto
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