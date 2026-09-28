Nuevas familias: el rol del pediatra acompañando desde el consultorio
Resumen para apurados
- En Tucumán, el pediatra Federico Caillou planteó en LA GACETA que la sobreinformación digital exige redefinir la consulta para guiar a las nuevas familias ante la incertidumbre.
- Ante padres que consultan redes o IA y un mayor rol paterno, la atención médica pasó de medir peso y talla a desmentir mitos y comprender la dinámica del hogar.
- La práctica pediátrica futura dependerá de la capacidad médica para contener la ansiedad digital, adaptándose a diversas configuraciones familiares con foco en la salud integral.
Un padre puede llegar hoy al consultorio después de haber buscado un síntoma en Google, visto varios videos en TikTok y hasta preguntado a una IA. Información no falta. Lo difícil, muchas veces, es saber cuál sirve.
Ahí aparece uno de los cambios que Federico Caillou observa después de 22 años como médico pediatra. “Tratamos de ordenar un poco toda esa información y llevarla a la mejor evidencia posible”, explicó.
La crianza, la sobreinformación y el nuevo lugar del pediatra fueron parte de las conversaciones de “Sentirnos Bien: la salud en tiempos de grandes cambios”, la edición de Encuentros de LA GACETA. Para Caillou, el escenario cambió mucho, aunque algunas cosas siguen exactamente en el mismo lugar.
“La mamá primeriza sigue siendo la misma”, resumió. Los miedos continúan; lo que cambió es todo lo que aparece alrededor de ellos.
Ordenar antes que sumar más información
Hace dos décadas también había mitos. La fiebre por la salida de un diente, qué hacer frente a la tos o distintas creencias sobre la crianza ya llegaban al consultorio. La diferencia es que hoy esos mitos conviven con una cantidad enorme de información que circula a toda velocidad.
Caillou puso como ejemplo los contenidos antivacunas que aparecen en redes. Para él, ahí el trabajo no consiste solamente en decir qué hacer, sino en explicar por qué. “Cuando vos vacunás a tu hijo o a tu hija, le estás cambiando el futuro”, sostuvo. Lo dice porque una vacuna puede evitar que un chico atraviese una enfermedad grave o quede con secuelas.
Ese ejercicio de explicar también ocupa buena parte de la consulta. “Capaz que en cinco o diez minutos lo revisás. Los otros diez o quince te metés en la familia para conocerla realmente”, contó el pediatra. Saber qué les preocupa, cómo viven, qué harían frente a un síntoma o cuándo deberían consultar también forma parte del trabajo.
La familia que entra al consultorio también cambió
En estos 22 años, el pediatra notó otro movimiento: ya no siempre es la mamá la que acompaña sola. Contó que antes era común ver al padre en las primeras consultas y después encontrarse principalmente con la madre. Hoy, según su experiencia, aparecen con más frecuencia ambos o incluso el papá solo. “No ha cambiado el compromiso, sino quién forma parte de ese acompañamiento”, aclaró.
También cambiaron las generaciones que llegan al consultorio. Hay padres nativos digitales, acostumbrados a respuestas inmediatas, con otros proyectos laborales y personales y, muchas veces, con hijos a edades más avanzadas.
Para el especialista, eso también exige otra pediatría. “Primero tengo que adaptarme. Y tengo que saber con qué ojo voy a mirar realmente a ese papá y a ese entorno”, explicó.
Mirar algo más que peso y altura
Hacia el final, el pediatra volvió a una idea que atraviesa toda su forma de entender la pediatría: mirar al chico de manera integral. No alcanza con pesarlo, medirlo o controlar si físicamente está bien. “Ves al niño, ves al papá, ves a la mamá, ves a la abuela, ves a la tía”, enumeró. También importan el trabajo de los padres, los cambios económicos, los vínculos y lo que pasa dentro de la casa. Todo eso, sostuvo, puede influir en el bienestar infantil.
Por eso, en la actualidad, el desafío del pediatra parece ir en otra dirección: escuchar, ordenar y bajar la incertidumbre. “Que cuando entren a la consulta se puedan llevar algo más que un signo, un síntoma”, planteó. Y lo resumió en dos palabras: “Ser claros”.