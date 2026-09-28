Nuevas familias: el rol del pediatra acompañando desde el consultorio

Mirar algo más que peso y altura

Hacia el final, el pediatra volvió a una idea que atraviesa toda su forma de entender la pediatría: mirar al chico de manera integral. No alcanza con pesarlo, medirlo o controlar si físicamente está bien. “Ves al niño, ves al papá, ves a la mamá, ves a la abuela, ves a la tía”, enumeró. También importan el trabajo de los padres, los cambios económicos, los vínculos y lo que pasa dentro de la casa. Todo eso, sostuvo, puede influir en el bienestar infantil.