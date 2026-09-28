Economía plateada: por qué la experiencia de los mayores tendrá cada vez más valor en la economía

Para la especialista, el problema no está solamente en cumplir años, sino en la mirada que se construye alrededor de quien envejece. “Nadie quiere ser viejo en esta sociedad”, planteó. Y después lo resumió en una frase todavía más directa: “El viejismo no son las arrugas, son cómo te mira el otro”. Esa mirada, además, puede terminar volviéndose propia. Rueda sostuvo que muchas personas empiezan a verse a sí mismas según lo que la sociedad espera de ellas. Por eso cuestiona palabras como “pasivo” y la idea de que jubilarse supone entrar en una etapa donde ya no queda demasiado por hacer.