Salud privada ante nuevos desafíos: cobertura, inversión tecnológica y prevención

Daniel José Lamagna conoce esa discusión desde Red de Seguro Médico, donde se desempeña como gerente general. Santiago Muñoz de la Rosa la mira desde otro lugar, como director médico de Flebolaser. Los dos compartieron un panel en el ciclo Encuentros, LA GACETA que en esta edición estuvo dedicado a “Sentirnos Bien: la salud en tiempos de grandes cambios”, y pusieron sobre la mesa dos temas que atraviesan hoy al sector: sostener la cobertura e incorporar tecnología sin perder de vista al paciente.