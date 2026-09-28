Subsidio a la luz en Tucumán: desde cuándo se aplicaría y qué consumo alcanzaría durante los meses de calor

El calor se hace sentir con fuerza en Tucumán y, con la llegada de los meses de mayor temperatura, también crece la preocupación de las familias por el impacto del consumo de electricidad en las facturas. Ante esto, la Provincia avanza en las gestiones ante la Secretaría de Energía de la Nación para poner en marcha un esquema de subsidios destinado a los hogares de la denominada zona cálida o muy cálida.