Subsidio a la luz en Tucumán: desde cuándo se aplicaría y qué consumo alcanzaría durante los meses de calor
Resumen para apurados
- El gobierno de Tucumán negocia con la Nación un subsidio eléctrico para el verano, buscando abaratar boletas por el uso intensivo de refrigeración ante altas temperaturas.
- La propuesta técnica busca elevar el tope subsidiado de 300 a 550 kWh mensuales, en respuesta al aumento del consumo de hasta un 100% que provocan los equipos de aire.
- De aprobarse por resolución nacional, el beneficio regirá hasta marzo y aliviará el impacto tarifario en miles de hogares del Norte Grande frente a la quita de subsidios.
El calor se hace sentir con fuerza en Tucumán y, con la llegada de los meses de mayor temperatura, también crece la preocupación de las familias por el impacto del consumo de electricidad en las facturas. Ante esto, la Provincia avanza en las gestiones ante la Secretaría de Energía de la Nación para poner en marcha un esquema de subsidios destinado a los hogares de la denominada zona cálida o muy cálida.
Martín Viola, secretario de Energía y Servicios Públicos de Tucumán, explicó en diálogo con LA GACETA que todavía se está definiendo la "letra chica" del mecanismo, pero anticipó que la intención es que el beneficio pueda comenzar a aplicarse entre octubre y noviembre y extenderse hasta marzo.
"La instrumentación va a ser mediante una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación para que este mismo verano los tucumanos ya tengan el beneficio concreto", señaló Viola en diálogo con LG Play.
Según explicó el funcionario, uno de los puntos que todavía se encuentran en discusión es precisamente la fecha de inicio. La intención de la Provincia es que el esquema entre en vigencia a partir de octubre o, como máximo, noviembre, debido al incremento de las temperaturas y del consumo eléctrico que ya comenzó a registrarse.
El beneficio se extendería durante cuatro o cinco meses, hasta marzo, para abarcar el período de mayor demanda de energía por el uso de aires acondicionados y otros equipos de refrigeración. El secretario indicó que Tucumán ya presentó los informes técnicos correspondientes y que actualmente se trabaja en la definición de los detalles del esquema.
Qué cantidad de electricidad quedaría alcanzada
Uno de los principales cambios que se analiza está relacionado con el límite de consumo sobre el cual se aplicaría el subsidio. Viola explicó que el consumo promedio de una familia tucumana ronda los 300 kWh mensuales, aunque durante los meses de calor puede aumentar considerablemente debido al uso de los equipos de aire acondicionado.
La propuesta consiste en elevar el volumen de consumo contemplado por el beneficio hasta 500 o 550 kWh mensuales.
Además, se analiza que las compensaciones que actualmente existen para determinados niveles de consumo puedan extenderse al consumo adicional generado durante los meses de temperaturas elevadas.
Por qué se busca un subsidio especial para Tucumán
Viola sostuvo que el planteo realizado por Tucumán y otros gobernadores del Norte Grande apunta a contemplar las particularidades climáticas de las provincias de la región.
En ese sentido, recordó el planteo realizado por el gobernador Osvaldo Jaldo: "Si calentamos el sur, ¿por qué no vamos a refrigerar el norte?".
El funcionario explicó que, en Tucumán, el aire acondicionado dejó de ser solamente un elemento asociado al confort y se convirtió en una herramienta necesaria durante las jornadas de temperaturas extremas. Esto provoca que el consumo de una familia pueda incrementarse entre un 75% y un 100% respecto de su promedio habitual.
A quiénes llegaría el beneficio
Otro de los aspectos que todavía debe definirse es el universo exacto de hogares que quedará incluido. Viola explicó que actualmente existe un esquema nacional de subsidios cada vez más focalizado, mientras que Tucumán cuenta además con una tarifa social eléctrica provincial administrada por el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), que alcanza a los usuarios que cumplen determinados requisitos.
En este contexto, señaló que existe un gran universo de personas que ha visto incrementado el impacto de la factura eléctrica y que el nuevo esquema buscaría atender particularmente el consumo adicional generado durante los meses de calor, con un subsidio nacional sobre ese excedente..
Qué tener en cuenta al recibir la factura de luz
Mientras se espera la definición del nuevo esquema, Viola recomendó a los usuarios revisar las facturas para controlar tanto el consumo como los valores facturados.
El funcionario señaló que las boletas permiten consultar el nivel de consumo del período y, generalmente, incluyen una comparación con los meses anteriores. Ante una diferencia considerable entre períodos, recomendó realizar el reclamo correspondiente ante los organismos competentes para verificar que no exista un error de medición.
"Lo primero es ver la cantidad de consumo que tiene ese usuario. Eso está en la factura claramente especificado", explicó.
Pero no todo el aumento de las facturas responde al mayor consumo. El secretario también diferenció el incremento en la demanda del aumento en el valor de la energía.
"Lo primero que sube o lo que está subiendo en los últimos meses es el valor de la energía", señaló.
Según Viola, esta situación no afecta únicamente a Tucumán, sino que también se registra en otras provincias y se suma a la política nacional de reducción de subsidios.
"Es un fenómeno que no es únicamente a nivel provincial, es un fenómeno a nivel mundial que está afectando también a otras provincias", afirmó el funcionario, quien agregó que mantuvo conversaciones con secretarios de Energía de otros distritos que atraviesan una situación similar.
En ese contexto, remarcó la importancia de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Energía de la Nación para establecer un esquema específico que contemple las características del consumo eléctrico durante los meses de mayor temperatura.
Qué pasará con el servicio eléctrico durante el verano
El incremento de la demanda durante el verano también genera preocupación por la posibilidad de cortes de energía. Al respecto, Viola afirmó que el consumo pico de Tucumán viene siendo cubierto satisfactoriamente durante los últimos años.
De todos modos, reconoció que pueden producirse interrupciones vinculadas con cuestiones climáticas, problemas en el sistema o inconvenientes relacionados con la distribución y el transporte de energía.