Tucumán ya tiene sus primeras cirugías robóticas: el Sanatorio 9 de Julio inició una nueva etapa en la medicina de la provincia

Qué cambia cuando opera un robot

La incorporación de esta tecnología no significa que una máquina opere de manera autónoma. “Una cirugía robótica es una cirugía en donde un cirujano, una persona, opera a otra persona”, explicó Novillo. El profesional trabaja desde una consola, mientras otro integrante del equipo permanece junto al paciente. Desde allí controla los instrumentos que ingresan al cuerpo a través de pequeñas incisiones, similares a las utilizadas en una cirugía laparoscópica. Una de las principales diferencias está en la visión. Con la laparoscopia se perdió la percepción tridimensional que ofrece la cirugía convencional. El sistema robótico permite recuperar esa visión en 3D y, además, trabajar con una importante ampliación de la imagen. A esto se suma la capacidad de movimiento de los instrumentos, que permite acceder con mayor precisión a zonas profundas y complejas del cuerpo, como la pelvis, donde se encuentran órganos como la próstata o el recto.