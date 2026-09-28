Una "VTV del deportista": proyectan un centro de alto rendimiento en Tucumán
Resumen para apurados
- Grupo Sama abrirá en noviembre Wellness YB en Yerba Buena, Tucumán, el primer centro de alto rendimiento para evaluar la aptitud física y prevenir lesiones deportivas.
- Mediante tecnología utilizada en la NBA y Europa, el espacio funcionará como una VTV del deportista con laboratorios de fuerza, velocidad y aptitud cardiorrespiratoria.
- El proyecto evitará que los atletas viajen a evaluarse fuera de la provincia e incorporará hacia 2025 áreas de longevidad, estética y medicina regenerativa.
Una bicicleta de alta gama, reloj, ropa y kilómetros por delante, pero antes de subir a San Javier hay una pregunta que no siempre se hacen quienes practican este deporte: ¿el cuerpo está preparado para ese esfuerzo? Miguel “Miky” Bolea dice que la escena se repite seguido: mucha inversión en el equipamiento y poca información sobre cómo está físicamente la persona que va a usarlo.
Medir antes de exigir es una de las ideas que atravesará Wellness YB, el nuevo espacio que Grupo Sama SRL prepara en Yerba Buena. El centro combinará salud, prevención y rendimiento físico, con una primera etapa fuertemente enfocada en la evaluación deportiva y el alto rendimiento.
Bolea, gerente médico de Grupo Sama, presentó la propuesta junto con Rodrigo Borda, profesor de Educación Física, licenciado y magíster en Alto Rendimiento por la Universidad de Barcelona y con un posgrado en Medicina del Deporte. Ambos participaron del ciclo Encuentros LA GACETA que en esta edición llevó el nombre “Sentirnos Bien: la salud en tiempos de grandes cambios”.
“No va a ser un gimnasio”
La primera etapa de Wellness YB tendrá un fuerte componente deportivo. Sin embargo, Miky hizo una aclaración: “No queremos confundir: esto no va a ser un gimnasio”. El lugar contará con laboratorios para analizar fuerza muscular, articulaciones, velocidad, saltos, frenadas y patrones de movimiento. También se proyectan análisis de pisada, cámaras de alta velocidad, mediciones de composición corporal y estudios de aptitud cardiorrespiratoria.
Según explicaron durante el encuentro, parte de esos equipos y sistemas de medición se utilizan en estructuras de alto rendimiento de grandes ligas europeas y de la NBA. Entre los recursos previstos aparecen plataformas de fuerza, fotocélulas, dinamómetros y poleas cónicas.
Toda esa información servirá para detectar fortalezas y puntos a trabajar antes de armar un entrenamiento. Rodrigo lo bajó a tierra con una comparación: una especie de “VTV del deportista y de la persona”, para saber cómo está el cuerpo antes de llevarlo a una exigencia mayor.
Este tipo de herramientas, señalaron, tiene muy poca presencia en la Argentina y no existe actualmente en Tucumán. Borda agregó que muchos deportistas hoy “viven viajando” para realizar estas mediciones, por lo que la apuesta es que puedan evaluarse y trabajar sobre su rendimiento en la provincia y, al mismo tiempo, contar con mejores condiciones para desarrollar atletas de alto rendimiento desde acá.
Primero saber cómo está el cuerpo
“Tarde o temprano, tu médico te va a recetar ejercicio físico”, planteó Borda. Pero hacer deporte, advirtió, no necesariamente significa hacerlo de manera saludable. “Para hacer deporte primero hay que estar apto”, explicó.
La diferencia está en evaluar qué necesita cada persona y, a partir de eso, organizar el entrenamiento: fuerza muscular, composición corporal, movilidad y aptitud cardiorrespiratoria forman parte de esa primera foto.
La propuesta incluirá tanto a deportistas de élite como amateurs y personas que recién comienzan a entrenar. “Moverse no es lo mismo que hacer un ejercicio pensado para un objetivo concreto”, dice Borda. El trabajo cambia según si alguien busca correr mejor, ganar fuerza, recuperarse de una lesión o simplemente empezar a hacer actividad física de manera segura.
Esa falta de preparación también aparece detrás de muchas lesiones en competencias amateurs. El ejemplo es bastante común: alguien empieza a correr y, en poco tiempo, ya quiere hacer un 21K; o vuelve a jugar al fútbol sin haber preparado antes el cuerpo para soportar esa exigencia.
De tratar la enfermedad a anticiparse
Aunque el deporte tendrá protagonismo durante la apertura, Wellness YB forma parte de una propuesta más amplia. Grupo Sama busca pasar de una medicina que aparece cuando ya existe un problema a otra que también permita anticiparse.
“La gente quiere vivir más, pero vivir más no significa llegar a los 100 años con mala calidad de vida”, sostuvo Miky. La idea, explicó, es evaluar antes, prevenir y poner a la persona en el centro.
El espacio integrará consultorios médicos con kinesiología, nutrición, psicología, psicología del sueño, yoga, pilates y terapia postural, entre otras áreas. Una etapa posterior sumará propuestas vinculadas con longevidad, medicina regenerativa y estética.
El plan es que Wellness YB empiece a funcionar por etapas en el Casco Viejo de Yerba Buena. “Miky” adelantó que el área vinculada con deportología podría abrir entre mediados de noviembre y diciembre y, si los tiempos acompañan, entre marzo y abril se sumaría la planta superior, dedicada a longevidad, medicina regenerativa y estética.