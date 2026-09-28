Una "VTV del deportista": proyectan un centro de alto rendimiento en Tucumán

Este tipo de herramientas, señalaron, tiene muy poca presencia en la Argentina y no existe actualmente en Tucumán. Borda agregó que muchos deportistas hoy “viven viajando” para realizar estas mediciones, por lo que la apuesta es que puedan evaluarse y trabajar sobre su rendimiento en la provincia y, al mismo tiempo, contar con mejores condiciones para desarrollar atletas de alto rendimiento desde acá.