Industriales pymes denunciaron fuertes aumentos en el costo de la energía tras la liberación del mercado

Resumen para apurados
- Industriales Pyme Argentinos denunció en el país aumentos de hasta 300% en las facturas de luz desde noviembre, debido a la liberación del mercado energético oficial.
- La medida oficial redujo el rol de Cammesa e impulsó contratos directos vía la Resolución 400/2025, un cambio abrupto tras casi tres décadas bajo el esquema previo.
- IPA reclamó una mesa de diálogo urgente con el Gobierno para revisar los costos y evitar que el endeudamiento ponga en riesgo la continuidad de la actividad productiva.
Industriales pymes cuestionaron el nuevo esquema de comercialización de la energía eléctrica implementado por el Gobierno nacionaly advirtieron que, en algunos casos, el cambio derivó en aumentos de hasta 300% en las facturas.
La denuncia fue formulada por Industriales Pyme Argentinos (IPA), que alertó sobre facturas que llegaron a multiplicarse por cuatro, incumplimientos en contratos de abastecimiento y un creciente endeudamiento que, según la entidad, pone en riesgo la continuidad de la actividad productiva.
El nuevo esquema comenzó a regir el 1° de noviembre de 2025, con la entrada en vigencia de la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía. El modelo contempla un retiro progresivo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) como eje del sistema y promueve la contratación directa entre generadoras y grandes consumidores y distribuidoras.
Denuncian facturas que llegaron a cuadruplicarse
Según IPA, el cambio de esquema produjo un fuerte impacto sobre los costos de las pequeñas y medianas industrias. La entidad señaló que relevó casos en los que las facturas eléctricas llegaron a multiplicarse por cuatro.
El problema, de acuerdo con el sector, también alcanza a las empresas que lograron celebrar contratos como consumidores mayoristas. IPA sostuvo que algunas comenzaron a recibir cargos adicionales que llevaron el costo final de la energía hasta valores cercanos al doble de lo establecido originalmente en los contratos.
La entidad también informó que, sobre un universo estimado de unas 6.000 empresas alcanzadas por el nuevo esquema, alrededor de 800 habrían logrado concretar contratos de abastecimiento.
Desde IPA cuestionaron además la velocidad con la que se implementó la modificación del mercado eléctrico, al considerar que significó un cambio abrupto después de casi tres décadas de funcionamiento bajo el esquema anterior.
Reclamo por los contratos de abastecimiento
Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con las diferencias entre los valores acordados en los contratos y los montos que finalmente aparecen en las facturas.
“Hacemos contratos y terminamos pagando la energía hasta el doble de lo que pactamos. Alguien tiene que intervenir. No interviene nadie y consideramos que estamos siendo estafados”, señalaron desde la conducción de IPA.
La entidad atribuyó parte de las dificultades a la falta de información y de asistencia técnica para que las pymes puedan adaptarse a un mercado energético más complejo y con nuevas modalidades de contratación.
IPA pidió una mesa de diálogo
Aunque la normativa planteaba una transición “gradual, ordenada y previsible”, los industriales sostienen que esos objetivos no se cumplieron en la implementación del nuevo sistema.
Ante este escenario, IPA reclamó al Gobierno nacional que convoque de manera urgente a una mesa de diálogo con los distintos actores del mercado eléctrico.
El objetivo, según la entidad, debería ser revisar las diferencias detectadas entre los valores contractuales y los costos efectivamente trasladados a las empresas, además de analizar mecanismos que permitan evitar que el incremento de los costos energéticos afecte la producción y la situación financiera de las pymes industriales.