Industriales pymes denunciaron fuertes aumentos en el costo de la energía tras la liberación del mercado

El nuevo esquema comenzó a regir el 1° de noviembre de 2025, con la entrada en vigencia de la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía. El modelo contempla un retiro progresivo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) como eje del sistema y promueve la contratación directa entre generadoras y grandes consumidores y distribuidoras.