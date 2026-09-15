La industria utilizó menos de 60% de su capacidad en julio: qué sectores tuvieron las mayores caídas

De acuerdo con los datos del IPI manufacturero, la molienda de oleaginosas mostró un aumento interanual de 10,7%. Asimismo, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se observó un incremento interanual de 9,3% en el ingreso de grano de soja a molienda, junto con aumentos interanuales en la elaboración de aceites y subproductos de soja y de girasol.