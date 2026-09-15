La industria utilizó menos de 60% de su capacidad en julio: qué sectores tuvieron las mayores caídas
La utilización de la capacidad instalada en la industria fue de 58,2% en julio de 2026, por debajo del 58,4% registrado en el mismo mes del año pasado. La metalmecánica, los minerales no metálicos y la industria automotriz mostraron los niveles más bajos.
Resumen para apurados
- El Indec informó que la industria argentina utilizó el 58,2% de su capacidad en julio, una leve caída interanual frente al 58,4% de 2025 por menor actividad fabril.
- Los sectores más afectados fueron la metalmecánica (38,3%) y el automotriz (39,0%), en contraste con las subas registradas en refinación de petróleo (89,9%) y metales básicos.
- La disparidad sectorial evidencia una reactivación heterogénea, donde el freno en construcción y maquinaria contrasta con el empuje de los complejos de energía y granos.
La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 58,2% en julio de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El registro se ubicó por debajo del nivel alcanzado en el mismo mes de 2025, cuando había sido de 58,4%.
El informe oficial muestra diferencias marcadas entre los distintos sectores industriales. Algunos bloques superaron el nivel general, mientras que otros operaron con menos de la mitad de su capacidad instalada.
Entre los sectores que presentaron una utilización superior al promedio general se encuentran la refinación del petróleo, con 89,9%; las industrias metálicas básicas, con 71,8%; papel y cartón, con 69,6%; productos alimenticios y bebidas, con 66,0%; y sustancias y productos químicos, con 61,4%.
En cambio, por debajo del nivel general se ubicaron edición e impresión, con 54,6%; productos minerales no metálicos, con 48,6%; productos textiles, con 45,3%; productos del tabaco, con 45,2%; productos de caucho y plástico, con 40,2%; industria automotriz, con 39,0%; y metalmecánica excepto automotores, con 38,3%.
La metalmecánica, entre los sectores con menor utilización
La industria metalmecánica excepto automotores registró en julio una utilización de la capacidad instalada de 38,3%, frente al 49,0% alcanzado en el mismo mes de 2025.
Según el Indec, la baja estuvo relacionada principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.
De acuerdo con los datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de maquinaria agropecuaria presentó una disminución interanual de 46,6%, mientras que la fabricación de aparatos de uso doméstico registró una caída de 20,9% en la misma comparación.
Los productos minerales no metálicos también mostraron una caída. En julio, el nivel de utilización de la capacidad instalada fue de 48,6%, frente al 57,1% del mismo mes de 2025. El resultado estuvo relacionado con la menor elaboración de vidrio, cemento y otros materiales para la construcción.
Por su parte, la industria automotriz presentó una utilización de la capacidad instalada de 39,0%, por debajo del 44,1% registrado en julio de 2025. El Indec vinculó este resultado con la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.
Los sectores que aumentaron su utilización
En el otro extremo, las industrias metálicas básicas registraron en julio una utilización de la capacidad instalada de 71,8%, superior al 63,9% del mismo mes del año anterior.
Según datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo presentó un aumento interanual de 15,3% durante julio de 2026.
La refinación del petróleo también mostró una mejora. La utilización de la capacidad instalada alcanzó el 89,9%, frente al 81,7% registrado un año atrás, debido al mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo.
En papel y cartón, la utilización llegó al 69,6%, por encima del 59,7% de julio de 2025. De acuerdo con los datos del IPI manufacturero, la fabricación de papel y productos de papel presentó un aumento interanual de 12,6% en julio de 2026.
Los productos alimenticios y bebidas, en tanto, registraron una utilización de la capacidad instalada de 66,0%, superior al 65,2% del mismo mes del año anterior. El resultado estuvo relacionado principalmente con la mayor molienda de oleaginosas.
De acuerdo con los datos del IPI manufacturero, la molienda de oleaginosas mostró un aumento interanual de 10,7%. Asimismo, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se observó un incremento interanual de 9,3% en el ingreso de grano de soja a molienda, junto con aumentos interanuales en la elaboración de aceites y subproductos de soja y de girasol.