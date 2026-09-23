La industria autopartista enfrenta una nueva etapa de cierres y pérdida de negocios

Una de las empresas que ya comunicó su cierre es Kromberg & Schubert, grupo alemán especializado en sistemas eléctricos y cableado para la industria automotriz. La firma es proveedora exclusiva de Volkswagen para la Amarok y llegó al país en septiembre de 2009, para comenzar a trabajar con ese proyecto. La camioneta empezó a fabricarse en Pacheco en 2010.