La industria autopartista enfrenta una nueva etapa de cierres y pérdida de negocios
El reemplazo de la Amarok de Volkswagen profundiza las dificultades para una decena de proveedores que dependían del modelo. Algunas empresas ya definieron su salida del país y otras buscan nuevos clientes para sostener la actividad y el empleo.
Resumen para apurados
- Autopartistas en Buenos Aires cierran plantas o reducen actividad debido al fin de producción de la actual VW Amarok, que usará piezas chinas.
- Firmas como Kromberg & Schubert e Irauto dejarán el país. El nuevo modelo reducirá los proveedores locales de 60 a solo 16 firmas en la terminal.
- La reconversión profundiza la crisis del sector autopartista, que acumula decenas de cierres y amenaza con destruir cientos de empleos industriales calificados.
El recambio de la Volkswagen Amarok empieza a generar consecuencias concretas en la cadena autopartista argentina. A pocos meses de que la actual pick up deje de producirse en la planta de General Pacheco, una decena de proveedores que fabricaban piezas para ese modelo enfrentan una fuerte caída de actividad y algunas empresas ya decidieron cerrar sus operaciones en el país.
La automotriz alemana había comunicado en abril del año pasado que reemplazaría la actual Amarok por una nueva camioneta que también será ensamblada localmente, pero cuyas piezas serán, en su mayoría, de origen chino. El impacto sobre los proveedores comienza a hacerse visible ahora, cuando se acerca el final de la producción del modelo actual, consignó el sitio Infobae.
Una de las empresas que ya comunicó su cierre es Kromberg & Schubert, grupo alemán especializado en sistemas eléctricos y cableado para la industria automotriz. La firma es proveedora exclusiva de Volkswagen para la Amarok y llegó al país en septiembre de 2009, para comenzar a trabajar con ese proyecto. La camioneta empezó a fabricarse en Pacheco en 2010.
“Ellos ya informaron que se van a fin de año. Los trabajadores ya están al tanto de la situación”, señalaron fuentes gremiales y empresarias del Parque Industrial de Pilar. La compañía cuenta con más de 200 empleados.
Otra autopartista que dejará el país
Otra empresa que decidió abandonar la Argentina es Irauto, la filial industrial local del grupo español Antolin. La compañía nació en 1997 como una asociación entre el entonces Grupo Antolin y un socio local y, en 2018, pasó a ser propiedad total del grupo español.
Irauto fabrica techos interiores para vehículos y tiene una única planta en Benavídez, provincia de Buenos Aires. La firma emplea a unos 80 trabajadores. Según versiones del sector, las líneas de producción de esa planta podrían pasar a Trefelt, otra autopartista que también fabrica piezas para Volkswagen.
En tanto, Pelzer System, perteneciente al grupo internacional italiano Adler Pelzer Group, atraviesa una situación crítica. La empresa se instaló en el Parque Industrial de Pilar en 2009 para abastecer a Volkswagen con insonorizantes y alfombras para pisos de la Amarok y creó para ese proyecto unos 100 puestos de trabajo.
La firma tampoco fue seleccionada para participar del nuevo proyecto de la pick up. Su situación se agravó porque también producía exclusivamente para el Taos, cuya fabricación ya finalizó, y para la Amarok, que dejará de producirse a fin de año.
Actualmente quedan 13 trabajadores en Pelzer System, mientras la empresa busca nuevos negocios para evitar su salida definitiva de la Argentina. Según fuentes cercanas a la firma, los empleados conocieron entre febrero y marzo que la compañía no había sido seleccionada para la nueva Amarok. A partir de entonces se produjeron conflictos y paradas de planta en reclamo de retiros voluntarios.
“En uno de esos episodios, la empresa canceló el contrato. Y la planta estuvo dos meses sin trabajar, con el stock que había quedado. En ese interim, se consiguió algo con Stellantis pero es muy chica la producción”, explicó una de las fuentes.
Proveedores que pierden actividad
El impacto alcanza a otras empresas que, aunque perderán parte del negocio con Volkswagen, no tendrían en riesgo su continuidad en el país. Es el caso de Motherson, multinacional de origen indio que fabrica piezas mediante inyección plástica. La compañía no participará del nuevo proyecto Amarok, pero mantiene otros clientes.
También Caimari, una empresa argentina constituida en 1956 y con una planta en Valentín Alsina, se verá afectada por el cambio. La firma fabrica materiales textiles técnicos y aislantes, especialmente fieltros y productos no tejidos.
Albano Cozzuol, otra empresa argentina dedicada a las inyecciones plásticas, también sufrió un fuerte impacto por el cambio de modelo. Sin embargo, según una fuente del sector, Volkswagen le mantuvo algunas piezas para el nuevo proyecto.
De los 60 proveedores locales que llegó a tener la terminal alemana, para la nueva Amarok quedarían 16.
La Asociación de Fábricas de Autocomponentes (AFAC), consultada sobre la situación, hizo referencia a un informe propio según el cual desde abril de 2009 hasta la actualidad 63 empresas autopartistas cerraron sus actividades o cancelaron proyectos de relevancia en la Argentina. De ese total, 11 lo hicieron entre 2024 y la actualidad.