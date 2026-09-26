Ingresos Brutos: Catamarca elimina el impuesto a la industria y reabre el debate fiscal entre las provincias

Los industriales comenzaron a obtener en algunas provincias respuestas a uno de sus principales reclamos tributarios, mientras el Gobierno nacional todavía no avanza con una reforma de alcance general. Catamarca anunció que eliminará el Impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad industrial, una medida que vuelve a poner en el centro de la discusión el peso de este tributo sobre la producción y las alternativas para reemplazarlo.