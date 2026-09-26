Ingresos Brutos: Catamarca elimina el impuesto a la industria y reabre el debate fiscal entre las provincias

Resumen para apurados
- El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunció esta semana la eliminación de Ingresos Brutos para la industria local con el fin de reducir la presión impositiva sobre las fábricas.
- Responde a un reclamo fabril por el efecto distorsivo del tributo en la cadena de valor, mientras otras provincias como Buenos Aires descartan aplicar exenciones similares a pymes.
- La iniciativa reaviva el debate fiscal federal e impulsa proyectos legislativos para sustituir Ingresos Brutos por un IVA Dual, ante la inminente reforma tributaria nacional.
Los industriales comenzaron a obtener en algunas provincias respuestas a uno de sus principales reclamos tributarios, mientras el Gobierno nacional todavía no avanza con una reforma de alcance general. Catamarca anunció que eliminará el Impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad industrial, una medida que vuelve a poner en el centro de la discusión el peso de este tributo sobre la producción y las alternativas para reemplazarlo.
El anuncio fue realizado esta semana por el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, durante una reunión con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, quien visitó la provincia. El encuentro se realizó en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada de Catamarca.
“El mandatario confirmó que Catamarca avanzará con la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad industrial, una medida que busca reducir la presión tributaria sobre el sector”, informó la Gobernación.
Ingresos Brutos es uno de los principales reclamos de los empresarios manufactureros debido a su carácter acumulativo: se aplica sobre la facturación en las distintas etapas de la cadena productiva y comercial. Por ese motivo, cuanto más extensa es una cadena de valor, mayor puede ser su incidencia sobre los costos y el precio final de los productos.
Catamarca sería la primera provincia en avanzar con una eliminación general del tributo para la actividad industrial. Actualmente, algunas jurisdicciones aplican beneficios o exenciones para determinadas empresas alcanzadas por regímenes de promoción. Entre ellas se encuentran San Luis, La Rioja, Catamarca, San Juan, Córdoba y Neuquén.
El reclamo de los industriales bonaerenses
La decisión de Catamarca también vuelve a poner el foco sobre la situación de la industria en la provincia de Buenos Aires. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) presentó recientemente al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, una propuesta para eliminar Ingresos Brutos para las pequeñas y medianas empresas que facturen hasta $3.200 millones por año.
La iniciativa fue elevada al ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, según confirmó el presidente de la UIPBA, Alejandro Gentile. “Si el gobernador tiene realmente sentido industrialista, esta es una buena oportunidad para demostrarlo”, sostuvo Gentile.
De acuerdo con las estimaciones de la entidad industrial, la medida implicaría para la provincia una pérdida de recursos equivalente al 1,4% de su recaudación.
Gentile planteó además una comparación con otras dos provincias de fuerte perfil industrial. Según sostuvo, Córdoba y Santa Fe aplican alícuotas de Ingresos Brutos menores que Buenos Aires y registraron un menor impacto en el cierre de empresas durante este año. Por ahora, la administración de Kicillof descartó avanzar con una eliminación del tributo en esos términos.
La propuesta del peronismo para reemplazar Ingresos Brutos
El debate sobre el impuesto también llegó al Congreso. El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel presentó una propuesta de reforma tributaria que plantea reemplazar Ingresos Brutos por un esquema de IVA Dual.
El objetivo declarado por el legislador es avanzar en la formalización de unas 500.000 micropymes, reducir el costo tributario asociado al empleo y disminuir la regresividad del sistema impositivo.
“El único camino no debe ser aumentar impuestos, es necesario simplificar el sistema y formalizar la economía”, afirmó Michel.
El diputado recordó que el Gobierno nacional deberá presentar un proyecto de reforma tributaria antes de fin de año, en el marco del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La sustitución por un IVA
Según Michel, Ingresos Brutos genera distorsiones porque el impuesto se acumula en las distintas etapas de producción y comercialización. Su propuesta consiste en sustituirlo por un IVA con un componente nacional y otro de carácter subnacional.
Como antecedentes, mencionó los sistemas implementados en países como India, Canadá y Brasil. En el caso brasileño, existe actualmente un esquema de IVA Dual en transición, con componentes nacionales, estaduales y municipales. El proceso de reforma está previsto hasta 2033.
Sin embargo, trasladar ese modelo a la Argentina presenta dificultades vinculadas con la estructura federal de recursos. Ingresos Brutos constituye una de las principales fuentes de recaudación propia de las provincias y su reemplazo exigiría definir cómo compensar los recursos que hoy reciben los fiscos provinciales.
Una de las alternativas planteadas por especialistas es avanzar hacia un impuesto que grave únicamente la última venta, es decir, la operación realizada con el consumidor final, para evitar la acumulación que caracteriza a Ingresos Brutos.
El debate tributario se produce mientras los industriales esperan definiciones del Gobierno nacional. El martes pasado, el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, recibió a Rappallini y a integrantes del Comité Ejecutivo de la UIA en el Palacio de Hacienda.