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Cómo es el "chip sexual" que se colocó Guido Süller a los 65 años

Su novio de 22 años celebró por esa decisión: "Ya hacía falta"..

Cómo es el chip sexual que se colocó Guido Süller a los 65 años
Cómo es el "chip sexual" que se colocó Guido Süller a los 65 años
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Guido Süller se colocó recientemente un chip sexual en un consultorio médico para aumentar su libido y seguir el ritmo íntimo de su pareja de 22 años.
  • El mediático de 65 años mostró en redes el procedimiento médico, consistente en un pellet de testosterona bajo anestesia local tras realizarse análisis previos.
  • La exposición pública del tratamiento busca desmitificar el uso de terapias hormonales para mejorar el rendimiento y la vitalidad sexual en la madurez.
Resumen generado con IA

Guido Süller sorprendió a sus seguidores al compartir un video desde un consultorio médico, donde mostró el momento en que se sometió a un procedimiento para colocarse un pellet hormonal de testosterona, al que definió como un “chip sexual”.

A los 65 años, el mediático explicó que tomó la decisión porque sentía que no podía mantener el ritmo de su pareja, de 22. “Amigos, llegó el día. Me lo van a poner. Todo, todo, todo. ¿De qué estoy hablando? Del chip sexual”, anunció en el video.

Entre risas, contó qué lo llevó a recurrir al tratamiento. “Chicos, necesito chip sexual. Ya a esta altura, ya no me da. No puedo seguir el ritmo de ciertas personas que quieren más, más, más, más. Yo no puedo”, dijo.

Qué es el “chip sexual”

Durante el video, Guido estuvo acompañado por una médica, quien explicó en qué consiste el procedimiento.

“Es un pellet hormonal de testosterona que lo que va a hacer es mejorar tu deseo sexual, tu libido”, explicó la profesional.

Antes de realizarse la intervención, Süller también remarcó que el tratamiento requiere supervisión médica y controles previos.

“Lo tenés que hacer con un médico, ella es médica, y te tenés que hacer análisis de sangre antes”, aclaró.

La doctora indicó además que se trataba de un procedimiento corto y sencillo y que se utilizaría anestesia para colocar el pellet.

La reacción de su novio

El novio de Süller, de 22 años, también participó del momento y acompañó al mediático durante el procedimiento.

Cuando la médica anunció que finalmente iban a colocarle el pellet, el joven reaccionó con entusiasmo: “¡Vamos! Por fin”.

La respuesta sorprendió a Guido. “¡Por fin, dice!”, expresó.

Su pareja explicó entonces el motivo de su festejo: “Y sí, la verdad. Muy apagado, demasiado”.

Süller respondió con humor: “Es una porquería”. Su novio insistió: “Ya hacía falta”.

De esta manera, el mediático compartió en sus redes una situación íntima de su relación y explicó el tratamiento al que decidió recurrir con el objetivo de mejorar su libido.

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