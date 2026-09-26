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Video: el grave error de Colapinto que terminó en abandono y dejó a Alpine sin puntos en Azerbaiyán

El argentino intentó una maniobra por el interior durante el relanzamiento, se pasó de largo y terminó chocando a su compañero Pierre Gasly. Norris también quedó involucrado y debió abandonar.

Colapinto, tras el costoso error que lo dejó fuera de carrera. (AP Photo/Darko Bandic)
Colapinto, tras el costoso error que lo dejó fuera de carrera. (AP Photo/Darko Bandic)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto provocó un choque este sábado en el GP de Azerbaiyán al pasarse de frenada durante un relanzamiento, abandonando junto a su compañero Pierre Gasly.
  • El argentino marchaba décimo tras el auto de seguridad; al buscar ganar puestos por el interior, perdió el control de su Alpine e involucró en el abandono a Norris.
  • El incidente dejó a la escudería Alpine sin puntos y representa un duro revés para Colapinto, quien deberá enfocarse en revertir el resultado en la próxima fecha del torneo.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto protagonizó este sábado uno de sus errores más costosos desde su llegada a la Fórmula 1. El piloto argentino, que marchaba décimo en el Gran Premio de Azerbaiyán, intentó ganar posiciones durante el relanzamiento de la carrera y terminó provocando un accidente que dejó afuera a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

La carrera se había reanudado luego de la salida del safety car y Colapinto buscó aprovechar el momento para atacar a los autos que tenía por delante. El argentino intentó una maniobra por el interior, pero se pasó de frenada y perdió el control de su Alpine.

En su recorrido terminó impactando contra Gasly, que circulaba por delante y no pudo evitar el choque. El francés quedó fuera de carrera, al igual que Colapinto, que tampoco pudo continuar con su monoplaza.

La maniobra también tuvo consecuencias para Lando Norris. El piloto de McLaren, que ocupaba la novena posición, quedó involucrado en el incidente y debió abandonar.

Una oportunidad que terminó en desastre

Colapinto había conseguido ubicarse en la zona de puntos y tenía por delante una posibilidad importante de sumar para Alpine. Sin embargo, el intento de adelantamiento terminó rápidamente con sus aspiraciones y las de su compañero.

El argentino quedó así como uno de los protagonistas de un incidente que alteró por completo la carrera de Azerbaiyán. La maniobra fue especialmente costosa para Alpine, que perdió a sus dos pilotos en el mismo episodio.

Para Colapinto, el abandono significó además un duro golpe después de haber conseguido mantenerse dentro del top 10 en una carrera marcada por los incidentes y los relanzamientos.

El argentino deberá ahora dejar atrás el error y enfocarse en la próxima fecha del campeonato, en busca de recuperarse de un domingo que terminó mucho antes de lo esperado.

Temas Fórmula 1ArgentinaPierre GaslyFranco Colapinto
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