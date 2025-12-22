La dramática reacción de Guido Süller tras encontrar un nido de ratas en su casa: "¡No puede ser!"

Guido Süller sabe a la perfección cómo convertirse en noticia. No sólo cuando protagoniza alguna polémica, sino también cuando sus propias anécdotas, expuestas sin filtros, lo vuelven viral en cuestión de segundos. En esta oportunidad, volvió a estar en boca de todos luego de compartir un video en el que se lo ve tratando de sacar una rata de su casa.
Como suele ocurrir con algunos famosos, la intimidad queda relegada frente a la exposición pública. “Dios. Esto parece un reality, pero no. Es la vida misma”, escribió el mediático al publicar en su cuenta de Instagram el registro del desesperante momento que estaba atravesando.
En las imágenes, Guido aparece intentando sacar a una rata que se encontraba dentro de un armario. Sin embargo, mientras él y la persona que lo acompañaba comenzaban a mover algunos objetos, el episodio tomó un giro inesperado: descubrieron que no se trataba de un solo animal, sino de un nido completo, con crías incluidas.
“¡Hay un nido! Madre e hijos. ¡Nooo!”, gritó Süller al tomar dimensión de la situación. Visiblemente impactado al ver a las pequeñas ratitas en el piso, no pudo ocultar su sorpresa y lanzó otra frase que rápidamente se replicó en redes: “¡No puede ser! Y vos estabas viviendo con todas las ratas”.
El video no tardó en generar una fuerte repercusión y cientos de usuarios se volcaron a los comentarios. Algunos optaron por darle consejos prácticos: “Llevá un gato, Guido” o “Llamá a alguna empresa de fumigación y luego adopten un gatito”, fueron algunos de los mensajes que recibió.
Del otro lado, también aparecieron las críticas y la indignación. “Había forma de resolverlo sin matar ni exponerlo como espectáculo. La crueldad nunca es necesidad, es elección”, escribió un usuario. Otro cuestionó directamente lo ocurrido: “¿Por qué las matan? Sáquenla afuera”.