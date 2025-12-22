La dramática reacción de Guido Süller tras encontrar un nido de ratas en su casa: "¡No puede ser!"

Guido Süller sabe a la perfección cómo convertirse en noticia. No sólo cuando protagoniza alguna polémica, sino también cuando sus propias anécdotas, expuestas sin filtros, lo vuelven viral en cuestión de segundos. En esta oportunidad, volvió a estar en boca de todos luego de compartir un video en el que se lo ve tratando de sacar una rata de su casa.