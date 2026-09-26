Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”

Resumen para apurados
- Tras la aprobación de la ley de Zona Fría en el Congreso, el gobernador Osvaldo Jaldo reclamó subsidios a la electricidad para el norte argentino por el alto consumo ante el calor.
- La propuesta busca equiparar el beneficio histórico de gas del sur con la energía eléctrica del norte, segmentando la asistencia según los ingresos y el nivel de consumo familiar.
- Se busca aplicar las compensaciones este verano para abaratar tarifas ante el pico de demanda por el calor y avanzar hacia una distribución federal de recursos más equilibrada.
La aprobación de la ley de Zona Fría en el Congreso de la Nación fue celebrada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien consideró que la medida permitirá avanzar en un esquema de compensaciones para el consumo de energía eléctrica en las provincias del norte.
El mandatario sostuvo que la iniciativa busca establecer un criterio de mayor equilibrio entre las distintas regiones del país y recordó el esquema de subsidios que durante años benefició al sur argentino para afrontar los costos de calefacción.
“Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”, afirmó al explicar uno de los principales argumentos que los gobernadores del Norte Grande vienen planteando en materia energética.
Según señaló, las condiciones climáticas de la región generan un elevado consumo de electricidad durante buena parte del año, principalmente por la necesidad de refrigerar los hogares ante las altas temperaturas. Por eso, aclaró que el reclamo de las provincias norteñas no está centrado en el gas.
“No pedimos que nos subsidien el gas. Pedimos que nos subsidien lo que más consumimos, lo que es más caro y lo que hoy a la gente se le hace muy difícil pagar, que es la luz”, sostuvo.
Cómo funcionaría el esquema
Jaldo explicó que la aplicación de los beneficios deberá contemplar tanto los ingresos de los usuarios como sus niveles de consumo. El objetivo, según indicó, es que las compensaciones lleguen a los hogares que realmente necesitan asistencia.
“Los subsidios son para aquellas familias que realmente tienen menos ingresos y realmente tienen un determinado nivel de consumo”, señaló.
El gobernador indicó además que la Secretaría de Energía y los mandatarios provinciales trabajaron sobre distintos parámetros para determinar los sectores que quedarían alcanzados por el esquema.
La discusión cobra especial relevancia de cara al verano, cuando las altas temperaturas suelen provocar un fuerte incremento en la demanda eléctrica en Tucumán y en el resto del norte argentino.
“Con esta decisión ya el Gobierno de la Provincia y de la Nación podemos, de alguna manera, instrumentar en este verano los subsidios y las compensaciones para el norte para las tarifas eléctricas”, afirmó.
El gobernador consideró que la sanción de la norma representa un avance para las provincias de la región y volvió a plantear la necesidad de que los usuarios del norte tengan un tratamiento equivalente al que históricamente recibieron otras zonas del país.
“Queríamos que los tucumanos tengan los mismos beneficios que están teniendo las provincias del sur”, remarcó.
Finalmente, vinculó la medida con el reclamo de los gobernadores por una distribución más equilibrada de los recursos energéticos entre las distintas regiones. “Esto lo único que hace es poner equilibrio y tener una Argentina auténticamente federal”, concluyó.