Pedro Aznar y David Lebón recrearán clásicos de Serú Girán en el Palacio de los Deportes

Hay propuestas artísticas que no necesitan explicación y se sostienen desde su propio título. “Serú Girán por Lebón y Aznar” es una de ellas, con la confluencia de temas que nunca pierden vigencia a cargo de dos de los integrantes de la banda más importante que tuvo el rock nacional en toda su trayectoria.
David Lebón y Pedro Aznar confluirán en El Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio para reversionar las canciones que crearon hace casi medio siglo con Charly García y Oscar Moro (el baterista fallecido en 2006), y que atraviesan generaciones sumando fieles de todas las edades. Junto a los dos miembros originales de quienes fueron llamados los Beatles Argentinos por la calidad musical de sus composiciones y su aporte a la cultura nacional, en las presentaciones en la Capital Federal intervienen Federico Arreysegor (teclados y voz), Fernando Cosenza (guitarras), Matías Sabagh (batería) y Fermín Ferraris (teclados). Se adelantó que esa misma composición estará esta noche en Tucumán.
Esta es la segunda reunión de los músicos, luego de una primera experiencia en 2007 que concluyó en dos discos galardonados con el Premio Martín Fierro a la mejor ingeniería de sonido. Allí recorrieron tanto el repertorio de Serú Girán como el propio solista, y es probable que esta noche vuelvan a aparecer los mismos temas. Pero la expectativa está centrada en volver a oír “Seminare”, “Canción de Alicia en el país”, “Desarma y sangra”, “Peperina”, “Cinema Verité” y “Frecuencia Modulada”, entre muchas más que sonarán en más de dos horas de recital. En la lista seguramente faltará alguna, pero serán más importante las que estarán presentes.
Entre 1978 y 1982, el grupo lanzó cuatro de los álbumes más impoirtantes del rock nacional: “Serú Girán”, “La grasa de las capitales”, “Bicicleta” y “Peperina”, en una evolución de las letras que fueron cada vez más profundas en sus críticas a la dictadura militar que gobernadba el país. Una década después de su separación, hubo un reencuentro para un quinto álbum, “Serú 92”, éxito en ventas pero sin la misma repercusión artística que los anteriores.
“En cada concierto ocurre algo difícil de encontrar: conviven quienes crecieron escuchando estas canciones con quienes hoy las descubren por primera vez. Padres e hijos, abuelos y nietos, amigos de distintas edades y fanáticos de edades completamente diferentes comparten una misma emoción alrededor de un repertorio que sigue demostrando una vigencia extraordinaria: familias enteras cantando de memoria composiciones que, décadas después de haber sido escritas, continúan encontrando nuevos públicos”, se anticipa.
La escala tucumana forma parte de una extensa gira nacional, que suma constantemente nuevas fechas al calendario por la expectativa generada y que incluye un paso por Montevideo para cerrar el año. En total, será una veintena de shows en este año, con la posibilidad de extenderlo a 2027.
Para completar la fiesta, en la zona se montará la Feria Sobre Ruedas, con su oferta gastronómica.