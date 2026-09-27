Pedro Aznar y David Lebón recrearán clásicos de Serú Girán en el Palacio de los Deportes

Esta es la segunda reunión de los músicos, luego de una primera experiencia en 2007 que concluyó en dos discos galardonados con el Premio Martín Fierro a la mejor ingeniería de sonido. Allí recorrieron tanto el repertorio de Serú Girán como el propio solista, y es probable que esta noche vuelvan a aparecer los mismos temas. Pero la expectativa está centrada en volver a oír “Seminare”, “Canción de Alicia en el país”, “Desarma y sangra”, “Peperina”, “Cinema Verité” y “Frecuencia Modulada”, entre muchas más que sonarán en más de dos horas de recital. En la lista seguramente faltará alguna, pero serán más importante las que estarán presentes.