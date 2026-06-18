La vuelta de “Serú Girán”: el recuerdo de Spinetta y la emoción de David Lebón en “Otro día perdido”

Serú Girán por Lebón y Aznar

En un juego de recuperación de su música, los ex integrantes de Serú Girán decidieron dar una serie de shows que agotaron entradas enseguida. Bajo el título “Serú Girán por Lebón y Aznar” –y sin la presencia de Charly–, anunciaron seis shows para el Movistar Arena en Buenos Aires; dos para el Quality Arena de Córdoba; y uno para el Polideportivo de Mar del Plata. La mayoría de las presentaciones ya agotaron entradas.