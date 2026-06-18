La vuelta de “Serú Girán”: el recuerdo de Spinetta y la emoción de David Lebón en “Otro día perdido”
En una charla imperdible con Mario Pergolini, los legendarios músicos recordaron los años dorados de Serú Girán y el guitarrista no pudo contener las lágrimas al revivir un viejo elogio del "Flaco" Spinetta.
Resumen para apurados
- David Lebón y Pedro Aznar recordaron a Serú Girán en el programa 'Otro día perdido' este miércoles, donde Lebón se emocionó ante un elogio grabado de Luis Alberto Spinetta.
- Durante una entrevista con Mario Pergolini, se emitió un video donde Spinetta calificaba a Serú Girán como la banda más importante y el grupo que más le gustó en la historia local.
- La repercusión anticipa el éxito de la serie de conciertos 'Serú Girán por Lebón y Aznar', cuyas entradas ya se agotaron para varias de sus presentaciones en el país.
Este miércoles, “Otro día perdido” registró un momento único durante la grabación del programa. La presencia de dos grandes del rock nacional conmocionó al piso entero. Historia, anécdotas, cultura y talento convergieron en una misma entrevista en la que Mario Pergolini charló y con David Lebón y Pedro Aznar, dos de los cuatro integrantes de Serú Girán.
Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó con un recuerdo. El “Ruso” Lebón escuchó una declaración de un antiguo amigo y se emocionó hasta las lágrimas. En su repaso histórico por las anécdotas de Serú, la producción del programa trajo a colación un video en el que Spinetta hablaba de la mejor banda argentina de rock.
La emoción de David Lebón por las palabras de Spinetta
En la consolidación del rock nacional argentino, algunas bandas quedaron plasmadas en el imaginario colectivo como las fundadoras del género. Pero entre los nombres de artistas más resonados quedaron los de Charly García, Oscar Moro, Lebón y Aznar. Esos nombres fueron también los que destacaron durante años para Spinetta.
“A Spinetta alguna vez le preguntaron cuál fue la banda más importante que tuvo la República Argentina”, enunció Pergolini para presentar las imágenes de Spinetta, en una vieja entrevista.
“Yo creo que el más grande conjunto que hubo acá fue Serú”, dijo Spinetta, en ese momento ex integrante de Almendra, otro de los grupos considerados fundacionales para el rock argentino. “Puede haber sido muy importante Almendra, además no voy a decir como un salame que fue el mejor”, dijo, en referencia al grupo que formó con Edelmiro Molinari, Rodolfo García y Emilio del Guercio.
Para cerrar, Spinetta enfatizó en la grandeza de Serú Girán. “Fue importantísimo y el conjunto que más me gustó a mí de todos los que vi”, repitió. Para cuando la cámara volvió a enfocar a los entrevistados, las lágrimas de Lebón conmovieron al público. “No, lo hago a propósito”, bromeó el guitarrista sobre su estado.
Serú Girán por Lebón y Aznar
En un juego de recuperación de su música, los ex integrantes de Serú Girán decidieron dar una serie de shows que agotaron entradas enseguida. Bajo el título “Serú Girán por Lebón y Aznar” –y sin la presencia de Charly–, anunciaron seis shows para el Movistar Arena en Buenos Aires; dos para el Quality Arena de Córdoba; y uno para el Polideportivo de Mar del Plata. La mayoría de las presentaciones ya agotaron entradas.