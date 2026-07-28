"Serú Girán por Lebón y Aznar" llega a Tucumán: cuánto cuestan las entradas

Resumen para apurados
- David Lebón y Pedro Aznar presentarán el show 'Serú Girán' el 3 de octubre en el Palacio de los Deportes de Tucumán debido a la alta demanda de su gira nacional.
- El proyecto repasa la obra de Serú Girán. Tras agotar entradas en Buenos Aires, la gira sumó presentaciones en varias provincias argentinas y una fecha en Uruguay.
- Las entradas para Tucumán van de $70.000 a $120.000 pesos, demostrando la vigencia del rock nacional de los 80 y el éxito comercial del evento en el interior del país.
El fenómeno musical que fue la música de Charly García, David Lebón y Pedro Aznar con “Serú Girán” en la década del '80 sigue generando sensaciones. Con seis presentaciones en Buenos Aires, la banda –esta vez interpretada y reversionada solo por Lebón y Aznar– volvió a pactar encuentros con su público que, fiel a los años de espera, respondió con gran aceptación a las nuevas propuestas.
En un pedido clamoroso, los Serú añadieron nuevas fechas al calendario y agregaron shows en Córdoba, Rosario y Mendoza. Hasta ahora, ocho de las presentaciones tienen localidades completamente agotadas, tres con pocas entradas disponibles y, además, anunciaron tres shows nuevos.
“Serú Girán por Lebón y Aznar”: gira por Argentina y Uruguay
Hasta ahora, Lebón y Aznar tienen programados 17 shows en Argentina y uno en Uruguay en el Antel Arena. La gira empezó en junio y hasta el fin de semana pasado ya se habían dado seis de las presentaciones, todas con capacidad de estadio colmada. Pero aún restan 11 fechas más.
- 9 de agosto: Buenos Aires, Movistar Arena - Entradas agotadas
- 14 de agosto: Mar del Plata, Polideportivo - Últimas entradas
- 22 de agosto: Buenos Aires, Movistar Arena - Últimas entradas
- 12 de septiembre: Buenos Aires, Movistar Arena - Entradas agotadas
- 25 de septiembre: Córdoba, Quality Arena - Últimas entradas
- 12 de noviembre: Mendoza, Arena Maipú
- 14 de noviembre: San Juan, Bicentenario
- 5 de diciembre: La Plata, Hipódromo
- 17 de diciembre: Uruguay, Antel Arena
- 3 de octubre: Tucumán, Palacio de los Deportes
- 23 de octubre: Neuquén, Estadio Ruca Che
- 25 de octubre: Bahía Blanca, Club Estudiantes
El Palacio de los Deportes tendrá solo tres divisiones para el show de “Serú” y, por lo tanto, precios diferenciados para tres ubicaciones diferentes. Campo A y Campo B –los asientos delanteros a izquierda y derecha– tienen un costo de $120.000 por persona. La platea sin numerar, $90.000 y, la popular, $70.000. Además, todos ellos llevan un recargo por servicio que puede ir de los $10.500 a los $18.000 extra al momento de abonar.
La plataforma permite abonar con tarjetas de débito y crédito de Visa, MasterCard y American Express. También se recibe Mercado Pago y MODO. Los clientes de tarjetas Mastercard de Banco Galicia podrán acceder a una financiación de hasta 6 cuotas sin interés.