"Serú Girán por Lebón y Aznar" llega a Tucumán: cuánto cuestan las entradas

El Palacio de los Deportes tendrá solo tres divisiones para el show de “Serú” y, por lo tanto, precios diferenciados para tres ubicaciones diferentes. Campo A y Campo B –los asientos delanteros a izquierda y derecha– tienen un costo de $120.000 por persona. La platea sin numerar, $90.000 y, la popular, $70.000. Además, todos ellos llevan un recargo por servicio que puede ir de los $10.500 a los $18.000 extra al momento de abonar.