La Expo cierra la tranquera en la Rural: hasta qué hora se la puede visitar
La edición 61 de la Expo Agro Ganadera tendrá hoy su jornada de cierre en el predio de la Sociedad Rural de Tucumán (Camino del Perú 1.050, Yerba Buena). Las puertas estarán abiertas entre las 15 y las 22 para reivindicar el lema de la convocatoria de este año: “La tradición del campo, más viva que nunca”. La entrada es libre y gratuita para toda la familia
STAND. Proyectiles militares inactivos están en la muestra.
CONTACTO CERCANO. Los animales están al alcance de la mano.
SHOWS Y PREMIOS. El escenario en la Rural es ocupado con distintas propuestas.
INOCENCIA. La Expo es una opción ideal para una atractiva salida en familia.
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